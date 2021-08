Vetusta Morla compose la bande originale de ‘La hija’, un film réalisé par Manuel Martín Cuenca

MADRID, 5 août (EUROPA PRESS) –

Le groupe de rock indépendant Vetusta Morla a composé et interprété la chanson originale ainsi que la bande originale du long métrage ‘La hija’, le nouveau film de Manuel Martín Cuenca, avec Javier Gutiérrez et Patricia López Arnaiz, qui sortira sur grand écran le 26 novembre prochain par la main de Caramel Films.

“La bande originale de ‘La hija’ a été un défi incroyable pour nous. Bien que nous ayons composé la musique de ‘Los Ríos de Alice’, un jeu vidéo, c’était la première fois que nous créions la musique d’un film complet”, reconnaît les membres de Old Morla.

“Manuel Martín Cuenca nous a appelé pour nous parler de son idée d’un film dans lequel la musique émergeait des propres environnements du film. Nous avons lu le scénario et avons trouvé le plan passionnant. Pendant des mois, nous avons essayé de nous immerger dans l’univers du film, planifier la palette de couleurs sonores, aller au tournage, travailler main dans la main avec le matériel de sonorisation directe, qui nous a alimentés des traces de vent, des rivières, des bruits de voiture, des pas… “, le groupe raconte comment c’est venu de cette collaboration et du processus d’écriture de chansons.

“Pendant qu’ils filmaient, nous traitions ces sons et utilisions des logiciels pour créer des instruments virtuels avec lesquels concevoir. De cette façon, la musique naît littéralement de ce que nous voyons et entendons dans l’image, faisant des passages sonores un tout avec l’audio sans savoir, à plusieurs reprises, si ce que le spectateur entend est de la musique ou simplement du son direct », ajoutent-ils.

« Je cherchais une qualité électronique qui contrasterait avec le portrait de la nature à l’état pur dans lequel s’inscrivait le film », explique Manuel Martín Cuenca. “J’ai toujours aimé aller à contre-courant et travailler par contraste, pour éviter l’évidence, mais encore plus si cela renvoie au traitement sonore et musical. Dans ce cas, l’électronique a dû percer le naturalisme de l’image”, a-t-il déclaré. continue.

Le réalisateur avoue qu'”il admirait le travail de Vetusta Morla pour ses chansons, mais, en plus, il me semblait qu’elles étaient capables d’apporter une profondeur énorme aux atmosphères musicales qu’elles construisaient”. “Je sentais qu’ils pouvaient être les meilleurs musiciens pour composer la bande originale de ‘La hija’, et je ne me suis pas trompé”, ajoute-t-il.

Selon Martín Cuenca, “le travail qu’ils ont fait s’est avéré être plus que ce dont j’avais rêvé, un miracle auquel j’ai pu accéder en tant que réalisateur. Ils ont pu comprendre et s’adapter à l’histoire, accepter les défis qu’elle leur a proposé et de construire un groupe sonore qui semble émerger des images. “C’était un travail difficile, je ne le nie pas. On a beaucoup parlé, ils ont beaucoup testé, ils ont enquêté avec une grande rigueur, et ils ont donné au film une beauté sonore qui me choque. Ils ont su pousser le film plus loin. C’est un luxe d’avoir partagé ce voyage avec eux », souligne-t-il.

Ce thriller dramatique à suspense – que Martín Cuenca a écrit avec Alejandro Hernández, avec qui il a déjà collaboré sur ‘El Autor’ et ‘Caníbal’ – est une production entièrement espagnole qui célébrera sa première mondiale à la 46e édition du Festival Toronto International Festival du film (TIFF), au sein de la section Cinéma du monde contemporain.

Quelques jours plus tard, le film participera à la section officielle, hors compétition, de la 69e édition du Festival international du film de San Sebastián, comme annoncé par la société de production.