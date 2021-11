Vetusta Morla publie ‘Cable a Tierra’, son sixième album studio

MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) –

Vieux Morla a sorti ce vendredi 26 novembre son sixième album studio ‘Fil de terre’, disponible sur vinyle, CD et numériquement.

‘Cable a Tierra’ est un recueil de dix chansons originales dans lesquelles le groupe explore les sons et rythmes du folklore d’ici et d’outre-Atlantique, sans prétendre se l’approprier, mais plutôt en intégrant tout dans son propre son pour créer de nouvelles formes esthétiques et musicales.

Un exercice de recherche, de déconstruction, d’inclusion et de renaissance des racines culturelles de différents lieux en coexistence avec des textures rock, pop et électroniques.

Prenant ses paroles au maximum, Vetusta Morla dépeint et débat sur les concepts actuels de racines, de culture d’appartenance, de célébration, de famille ou de personnes., dans le but de les contextualiser dans un nouveau discours. Des histoires qui, d’une certaine manière, se devinent déjà à partir des titres des chansons qui composent l’album.

‘Fil de terre’ C’est une production de Carles Campi Campón et Vetusta Morla pour Small Mortal Jump. Toutes les chansons sont écrites, arrangées et interprétées par Vetusta Morla.

Vetusta Morla présente ses chansons dans un packaging « surprenant, original et exclusif » pour les formats CD et vinyle. Ainsi, la boîte stocke la musique et dix feuilles, une par chanson, avec les paroles imprimées.

À l’extérieur comme à l’intérieur, brille le travail de l’artiste Laura Millán, qui, à travers des pièces artisanales en 3D puis photographiées, a doté chacune des chansons de scènes vivantes et colorées. Son travail, à travers son œuvre Miniencuadro, est basé sur la création manuelle de dioramas miniatures dans lesquels sont recréées des scènes inattendues pleines d’humour et de contrastes. La minutie de ses pièces se mêle à une manière de travailler très instinctive et imaginative, repensant sans cesse l’utilisation des matériaux du quotidien..

Pour ‘Cable a Tierra’, il a créé une série de scènes miniatures qui symbolisent l’univers de l’album. La pochette, en tant que pièce principale, est accompagnée de dix œuvres spécifiques qui représentent chaque chanson de l’album. Ces créations, que l’auteur a réalisées exclusivement pour le groupe, ont été photographiées et font partie du coffret exclusif qui contient le vinyle et le CD.

Ce week-end, les œuvres originales créées par Laura Millán pour « Cable a Tierra » sont exposées, ainsi que d’autres « secrets » de l’album, au Musée des Arts et Traditions Populaires de Madrid, où vous pourrez également visiter son intéressante exposition permanente.

La vidéo de ‘Corazón de Lava’ qui sort ce vendredi clôt la trilogie audiovisuelle qui a commencé avec ‘La Virgen de La Humanidad’ et ‘Puñalada Trapera’. Les trois volumes, avec une structure circulaire à la fois formelle et narrative, ont été produits par 37 Films for Little Mortal Leap et réalisés par Patrick Knot.

Le concert de présentation de ‘Cable a Tierra’ à Madrid aura lieu le 24 juin 2022 au stade Wanda Metropolitano, à pleine capacité et dont les billets sont déjà en vente sur ‘vetustamorla.com’. Ce sera le « premier concert dans un stade » d’un groupe de ce genre et dans un spectacle qui lui est propre en Espagne.