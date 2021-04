Veuillez arrêter de faire cela lorsque vous créez un nouveau mot de passe – .

L’une des choses qui va souvent de pair avec les innombrables hacks et fuites de données dont nous avons parlé dans le passé, et qui continue de dominer les manchettes de l’actualité de la cybersécurité, est la fréquence à laquelle les gens continuent de créer le même mot de passe stupide. erreurs liées encore et encore.

L’une des erreurs les plus flagrantes que les gens commettent – et la raison pour laquelle les informations d’identification de tant de personnes finissent par être trouvées entre les mains de pirates informatiques, grâce à des sites comme Have I Been Pwned – est la réutilisation des mots de passe sur plusieurs comptes. Selon une nouvelle enquête du National Cyber ​​Security Center (NCSC) du Royaume-Uni, une autre implique des personnes utilisant le nom de leur animal comme mot de passe de compte.

Des millions de Britanniques le font en fait, selon un résumé de la BBC des résultats de l’enquête. Et, cela devrait aller de soi, il s’agit évidemment d’un choix de mot de passe assez médiocre, car un nom d’animal de compagnie est quelque chose qu’un pirate peut facilement deviner ou découvrir. “Nous sommes peut-être une nation d’amoureux des animaux”, a déclaré le directeur des communications du NCSC, Nicola Hudson, à la BBC, “mais utiliser le nom de votre animal comme mot de passe pourrait faire de vous une cible facile pour les cybercriminels insensibles.”

Le sondage NCSC, quant à lui, ne s’arrête pas là, car les terribles choix de mots de passe des gens vont bien au-delà de Fido et Senator Buttons. Également identifiés dans l’enquête:

14% des personnes ont déclaré utiliser une forme de nom de membre de la famille comme mot de passe; 13% choisissent une date notable quelconque; Et 6% font une autre des erreurs de mot de passe les plus flagrantes (en utilisant «mot de passe» sous une forme ou une autre, comme leur, euh, mot de passe).

Environ 40% des répondants au sondage ont déclaré qu’ils n’avaient jamais choisi un mot de passe qui serait aussi facile à deviner que l’un des choix précédents. Pendant ce temps, certaines des options de mot de passe stupides supplémentaires que les personnes interrogées dans cette enquête ont retenues incluent le mot de passe connecté à une équipe sportive préférée, à une émission de télévision ou à une chaîne de chiffres évidents comme “123456.”

Dans le même ordre d’idées, nous avons récemment noté dans un article précédent à quelle fréquence les gens utilisent des mots de passe numériques d’une évidence embarrassante que même un enfant pourrait deviner. De telle sorte que, comme nous l’avons noté dans l’article, vous pouvez probablement deviner certains des trois pires codes d’accès iPhone que les utilisateurs utilisent souvent par défaut lorsqu’ils ne peuvent pas être dérangés de penser à un choix difficile (remarquez, ce sont tous à quatre caractères options de code d’accès, mais vous devez absolument profiter de votre téléphone pour vous permettre de choisir un code plus long pour verrouiller votre appareil) – Dans l’ordre, la pire option est «1234», suivi de «1111», puis «0000».

Les meilleures pratiques recommandées par le NCSC incluent la sélection de mots aléatoires à enchaîner comme mot de passe, ainsi que l’ajout de caractères spéciaux comme un point d’exclamation. Peut-être encore plus important est-il de créer un mot de passe distinct, unique et fort pour votre compte de messagerie, car le courrier électronique est souvent ce qui est utilisé pour réinitialiser les mots de passe que vous avez ailleurs.

