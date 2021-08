Veuillez ne pas acheter les NFT Spider-Man de Disney et Marvel

Image : Merveille

D’ici août 2021, il est clair que l’ensemble du concept de jetons non fongibles (NFT) est une énorme arnaque à la pompe et au vidage, mais cela n’arrête pas Disney et Marvel, qui ont publié ce week-end le morceau le plus stupide et le plus drôle de Spider-Man. imaginable et regardé les gens faire la queue autour du bloc pour payer de l’argent réel pour cela.

Faisant très attention à n’utiliser ni les mots “NFT” ni “blockchain” dans leur propre messagerie, Disney et Marvel ont utilisé une plate-forme NFT – une plate-forme spécialisée dans cette merde, ayant déjà vendu des trucs de DC Comics – pour vendre ce qu’ils appelaient à la fois un « objet de collection numérique » et une « statue numérique ». En vérité, ce n’était ni l’une ni l’autre de ces choses, c’était un modèle 3D brut de Spider-Man qui est sorti dans cinq poses différentes, dont la moins chère s’est vendue 40 $ tandis que la « plus rare » s’est vendue 400 $.

Le tweet faisant la publicité de ces articles disait vraiment et honnêtement qu’ils n’étaient disponibles que “jusqu’à épuisement des stocks”, et les personnes qui les achetaient ont été sérieusement informées que “la livraison des modèles prendrait jusqu’à deux heures”. Et ils se sont vendus !

Voici à quoi ressemble le moins cher.

Image : Merveille

Et voici le plus cher :

Image : Merveille

Oui, le même gars. Si vous vous demandez ce que vous pouvez faire exactement avec ces statues numériques NFT, c’est à peu près rien ! La plate-forme qui les héberge vous permettra de les déposer dans une galerie virtuelle – pensez à PlayStation Home, uniquement avec encore moins d’utilisateurs – et ils peuvent également être utilisés comme objets AR sur votre téléphone. Et c’est tout! Jusqu’à 400 $!

L’idée que ceux-ci sont limités est risible. L’idée que cela vaut n’importe quoi, et encore moins jusqu’à 400 $, est encore plus amusante (Google dépose ce genre de choses dans sa propre application AR gratuitement tout le temps). Mais nous vivons à une époque de vermifugation.

Veuillez noter que c’est plus d’argent que ce que vous paieriez pour une vraie figurine Hot Toys Spider-Man.