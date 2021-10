veut rester au Betis

10/12/2021

Le à 20:29 CEST

Héctor Bellerín a été prêté au Betis lors du dernier marché d’été et dans une interview avec ‘El Desmarque’ il a expliqué la raison de cette décision. La partie espagnole n’était pas une priorité pour l’entraîneur « tireur » Mikel ArtetaMais en plus de cela, Bellerín, dit-il, s’est rendu compte que l’argent n’était pas tout – il est retourné en Espagne en facturant moins – et maintenant il accorde plus d’importance à d’autres choses.

« Il est clair que l’argent est quelque chose d’important, car c’est notre travail. Mais je pense que dans le football cet amour du sport, le club est en train de se perdre. Et pour moi, après avoir compris et ressenti ce sentiment depuis que je suis petit, il y a des choses que vous avancez. Cette année et demie que nous avons passée nous a fait repenser beaucoup de choses aux gens« , a assuré le joueur dans le média mentionné.

Bellerín a encore un an de contrat avec Arsenal, le club devra donc trouver une issue pour lui l’été prochain s’il veut obtenir un retour économique sur le transfert. Interrogé sur l’avenir au-delà de juin 2021, le Catalan n’a pas voulu tenir pour acquis qu’il continuerait dans l’équipe andalouse, même s’il a clairement indiqué que c’était son souhait.

« Je ne sais pas, mais je l’ai toujours dit : Si je ne voulais pas être ici – au Betis – l’année prochaine, je ne serais pas venu depuis le début. Il y a beaucoup de choses à décider mais ce que je veux faire, c’est profiter de cette année que je suis ici. Et ce qui doit arriver, arrivera », a-t-il déclaré dans l’interview.