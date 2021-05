veut zéro émission d’ici 2040

08/05/2021 à 08:33 CEST

Alors que l’Espagne s’est fixé comme objectif de devenir neutre en émissions d’ici 2050 et de réduire ses émissions de 23% d’ici 2030 (par rapport à 1990), les îles Canaries sont plus ambitieuses. L’archipel atlantique est clair que pour prospérer et faire face au changement climatique, il faut atteindre la neutralité des émissions une décennie avant le reste de l’État: en 2040. Pour ce faire, il souhaite réduire ses émissions de 37% en 2030, par rapport à 2010, date à laquelle la pointe maximale a été enregistrée.

«Cela n’aurait pas de sens d’avoir le même objectif temporaire», comme l’assure le conseiller canarien pour la transition écologique, Antonio Valbuena, étant donné que le changement climatique devrait être beaucoup plus virulent dans cet archipel, avec des conséquences qui sont loin d’être celles subies par le reste des communautés autonomes. Le gouvernement canarien prépare déjà son projet de loi qui sera débattu au Parlement insulaire.

La récente loi de l’État sur le changement climatique, approuvée avec un retard de près d’une décennie, selon des experts en la matière, il est en deçà des îles Canaries. En fait, dans le panorama européen, l’Espagne est l’un des pays les moins ambitieux lorsqu’il s’agit de mettre fin à ses émissions.

«Il est inquiétant qu’une loi de cette portée n’ait pas de considération particulière pour les îles Canaries en tant que région ultrapériphérique et archipélagique», déclare Aridane González, océanographe de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria.

Et c’est que cette nouvelle législation, qui réglementera l’action de l’Espagne face au réchauffement climatique dans les 40 prochaines années -en principe les objectifs sont jusqu’en 2050-, ignore totalement les particularités qui existent dans les territoires insulaires, qui, sur d’autre part, seront les plus touchés par ce phénomène.

En fait, il ne prend pas non plus en compte les îles Baléares, malgré le fait que la Méditerranée va être l’une des régions les plus touchées de la planète. Selon les experts, dans les années à venir, cette mer se transformera en soupe chaude, dans laquelle l’équilibre atmosphérique sera très difficile à maintenir. Déjà ces dernières années, sa température a augmenté d’un degré et demi par rapport à l’époque préindustrielle, et on s’attend à ce que d’ici 2100, la température maximale atteigne pas moins de 3,3 degrés.

Pour le conseiller régional, cependant, ce n’est pas un problème que les distinctions des îles Canaries ne soient pas reflétées dans le texte juridique que le Congrès des députés a promu. «La loi a une couverture nationale et, à ce titre, met l’accent sur la fragilité de l’Etat dans son ensemble», insiste le conseiller, qui souligne que ce seront les réglementations régionales qui compenseront ces carences réglementaires. “Il nous sert de point de départ et d’impulsion pour notre loi”, insiste Aridane González.

Plus d’atténuation que d’adaptation

La nouvelle loi de l’État est de nature purement «atténuante». C’est ce que pense Abel López, géographe et membre de la Chaire pour la réduction des risques de catastrophe et les villes résilientes de l’Université de La Laguna (ULL), que bien qu’il considère la loi nationale comme un bon point de départ, elle est insuffisante.

Selon le chercheur, qui ajoute aux propos de González, Cette nouvelle réglementation n’a pas d’utilité claire pour les îles pour son manque d ‘”ambition”. «Ce dont nous avons besoin, c’est de travailler sur l’adaptation au changement climatique pour en garantir les conséquences», explique le chercheur, qui rappelle que l’impact de ce phénomène sur les îles mettra en échec «un secteur aussi vulnérable que le tourisme & rdquor;.

D’une part, l’Espagne entend réduire ses émissions nettes de 23% d’ici 2030, ce qui représente 222 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Alors qu’aux îles Canaries, l’objectif est de réduire ses émissions de 37% par rapport à 2010 – lorsque le pic maximal a eu lieu, même si les chiffres actuels ne sont pas loin de cette année de référence -. Le gouvernement de l’État investira un total de 200 milliards d’euros au cours des neuf prochaines années pour réaliser des progrès dans la neutralité climatique prévue pour 2050. En d’autres termes, il est prévu que les émissions de l’Espagne seront d’ici là inférieures à sa capacité de puits de carbone (forêts et océans).

Villes sans essence

L’objectif de l’État tourne autour d’une seule source de carbone: la voiture. Et c’est que pratiquement 30% des émissions de gaz à effet de serre en Espagne (avec les données 2019) sont produites par le secteur des transports, et une grande partie de la route. Pour cette raison, la loi prône un changement total de la flotte d’ici 2050.

L’objectif est que cette année-là, il n’y ait pas une seule voiture à essence ou diesel en circulation, c’est-à-dire que ce qui prévaut ce sont les véhicules électriques. Pour y parvenir, l’industrie doit cesser de vendre ces voitures dans seulement 19 ans, c’est-à-dire d’ici 2040.

Les émissions de gaz à effet de serre aux îles Canaries sont très faibles, représentant à peine 0,1% du total mondial. «Les gaz à effet de serre ne sont pas le problème; nous allons payer les dettes des autres territoires à un prix plus élevé », insiste Valbuena.

La loi sur le changement climatique a un autre aspect, et c’est de donner une impulsion décisive aux énergies renouvelables. Le secteur de l’électricité représente actuellement un peu moins de 14% des émissions de gaz à effet de serre en Espagne, donc changer la façon dont cette énergie est captée peut également favoriser l’atténuation.

Le texte normatif envisage d’augmenter la pénétration des énergies renouvelables à 42% (contre 20% actuellement) en 2030, ce qui permettra d’ici là à la production d’électricité d’être à 74% renouvelable (contre 40% actuellement). «Les objectifs de la loi sont réalisables», indique González, qui estime qu’en Espagne nous avons suffisamment de potentiel pour cela.

La même chose est suggérée par López, qui souligne même que «compte tenu de la vitesse à laquelle le changement climatique progresse, on pourrait dire qu’ils sont rares». «Pour pouvoir prendre les devants, nous devons le devancer et être très ambitieux avec les objectifs que nous nous sommes fixés», explique López.

Dans le cas de l’océanographe de l’ULPGC, le souci est que «puisqu’il s’agit d’une loi transversale (comme il se doit), elle se dilue ou on tente de modifier chaque législature avec des changements de gouvernements». Il faut rappeler que d’autres pays comme le Royaume-Uni ont fixé la réduction des émissions pour 2030 à 78% et que même l’Union européenne s’est fixé un objectif plus ambitieux que celui de l’Espagne, à 55%.

Les îles Canaries connaissent cependant leurs faiblesses et c’est pourquoi parier sur sa propre législation qui peut piloter le changement de paradigme nécessaire requis par l’urgence climatique pour les prochaines années. Valbuena espera que para antes de final de año el Archipiélago pueda contar con una legislación propia que le permita no solo mitigar su pequeña aportación al calentamiento global, sino que esté dirigida especialmente a adaptarla a las condiciones de vida extremas a la que le va a abocar le changement climatique.

