VEVA Sound a longtemps souligné le rôle clé que jouent les métadonnées et les crédits dans le paysage musical axé sur le streaming. Maintenant, pour sensibiliser à l’importance du crédit tout en aidant les artistes à débloquer une nouvelle source de revenus, les créateurs de VEVA Collect ont lancé une campagne intitulée “Les crédits sont cool. “

Pour beaucoup, il est nostalgique de raconter la lecture des notes de pochette d’un LP ou de sortir l’encart de huit pages d’un CD pour tout savoir sur comment et par qui un album a été réalisé. Dans le monde numérique, comment retrouvez-vous cet aperçu de la nature collaborative de l’industrie musicale ?

Les fans de “Look What You Made Me Do” de Taylor Swift seront peut-être intéressés de savoir qu’il a été co-écrit par Fred et Richard Fairbrass – mieux connu sous le nom de Right Said Fred, qui a écrit et publié “I’m Too Sexy” en 1992. Et Roger Taylor, membre original et batteur de Queen, a produit, conçu et joué sur “1978 December” de l’auteure-compositrice-interprète Sonia Leigh, basée à Nashville, qui est sortie sur l’album studio 2011 du même nom.

L’équipe de VEVA, qui construit des produits comme VEVA Collect en pensant aux créateurs, pense que cet aperçu du début d’une chanson est suffisamment cool pour engager les fans dans le monde réel. Pour tester la théorie et souligner la valeur inhérente des crédits, ils ont lancé la campagne Les crédits sont cool. Les cadres supérieurs de l’entreprise s’associent actuellement avec des artistes et des écrivains indépendants dans le cadre de cet effort, qui consiste à créer des t-shirts et des sweats à capuche personnalisés en édition limitée avec des illustrations et des crédits de chansons.

Les artistes peuvent choisir la chanson de leur marchandise et reverser une partie (ou la totalité) des revenus à une œuvre caritative, VEVA Sound s’occupant de la fabrication des vêtements en couleur, du traitement des commandes et de la livraison des articles aux clients. Les participants ne paient qu’une partie du prix de vente de l’équipement à VEVA, sans avoir à se soucier des coûts initiaux ou du risque financier.

Des groupes tels que Right Said Fred, Sam Tinnesz, Wendy Moten, Sonia Leigh, Hailey Steele et Tayla Lynn (petite-fille de la légende de la musique country Loretta Lynn) ont déjà mis des produits personnalisés à la disposition des fans via Credits Are Cool, et comme mentionné, VEVA a l’intention de partenaire avec d’autres actes tout au long de la seconde moitié de 2021.

« L’industrie parle beaucoup de crédits : pourquoi ils sont importants et comment ils sont utiles. Mais nous pensons que c’est cool d’en savoir plus sur une chanson que sur l’artiste principal. Si vous êtes fan d’une chanson, c’est cool de savoir qui a fait le beat ou qui a joué de la guitare – et notre rôle chez VEVA est de fournir des solutions sympas à ces créateurs afin que leur travail puisse être vu, entendu et payé, », a déclaré Deborah Fairchild, présidente de VEVA Sound.

Depuis le lancement de la campagne la semaine dernière, la théorie de l’équipe semble s’être avérée correcte – les crédits sont suffisamment cool pour engager la base de fans d’un artiste et créer de nouveaux revenus. Des clients du monde entier ont commandé le merch.

Au-delà de l’engagement direct des fans, un autre objectif de la campagne est de sensibiliser à la valeur des crédits pour les carrières et les portefeuilles des créateurs individuels. Dans l’un des nombreux exemples notables des pièges associés aux crédits inférieurs (ou manquants), le fonds AFM & SAG-AFTRA a accepté l’année dernière de distribuer 46 millions de dollars de redevances impayées aux choristes et aux musiciens de session. De même, le Mechanical Licensing Collective a ingéré 424 millions de dollars de redevances DSP impayées en février de cette année.

Et malgré les sommes énormes impliquées, ces tranches de redevances non payées et d’autres consistent en de nombreux paiements modestes qui n’ont pas réussi à se rendre aux créateurs qui travaillent dur. Les auteurs-compositeurs, les choristes, les musiciens de studio, les producteurs, les ingénieurs et les différents professionnels qui ont pourtant contribué aux chansons à succès des artistes – ainsi qu’à leurs succès de carrière plus larges – manquent la reconnaissance et la compensation qui leur sont dus.

En bref, une connaissance approfondie du crédit garantira que les contributeurs (dont environ 95 pour cent ne sont pas crédités sur au moins un projet) obtiennent les avantages financiers et professionnels auxquels leur travail leur donne droit – en particulier parce que les crédits facilement vérifiables sont la base sur laquelle des CV efficaces sont construits.

Comme l’ont démontré les 500 millions de dollars de redevances non payées d’auteur-compositeur, de choriste et de musicien de studio, les problèmes de crédit de l’industrie musicale contemporaine sont considérables.

Et bien que l’étendue du problème empêche la mise en œuvre d’une solution du jour au lendemain, les technologies intéressantes d’entreprises comme VEVA ont le potentiel de faire des oublis de crédit (et les paiements manquants et la reconnaissance professionnelle associés) du passé.

Pour l’instant, il s’agit de sensibiliser à travers des campagnes comme Credits Are Cool afin que les créateurs et les experts en coulisses de demain puissent passer moins de temps à traquer les royalties et plus de temps à faire ce qu’ils aiment.

Merch for Credits Are Cool, une marque déposée de VEVA Sound, est disponible sur shopvevacollect.com.