VEVA Sound s’associe à PPL, MLC, Jaxsta, NSAI et plus

S’appuyant sur ses efforts pionniers pour améliorer les crédits musicaux – et éliminer les redevances inégalées – au niveau du label, VEVA Sound a signé des accords de partenariat avec la PPL, la MLC et plus dans le cadre d’une expansion plus large axée sur les créateurs.

Outre ces partenariats de premier plan avec Phonographic Performance Limited (PPL) et Mechanical Licensing Collective (MLC), VEVA Sound a conclu des accords avec la Nashville Songwriters Association International (NSAI), la plateforme de droit d’auteur Cosynd, la base de données de crédits Jaxsta et The Creative d’Imogen Heap. Entreprise d’identification numérique de passeport.

Les étudiants, quant à eux, peuvent s’abonner gratuitement à VEVA Collect Pro en utilisant le code promo fourni par leurs écoles. (L’opportunité, qui fait partie de la campagne globale VEVA Collect for Higher Education, reste ouverte aux collèges partenaires.) Et des partenariats supplémentaires, a déclaré VEVA à Digital Music News, sont en cours.

VEVA Collect fonctionne comme une plate-forme unique de collaboration et de gestion de projet, donnant la priorité à l’intégration initiale des métadonnées et des informations de crédit pour éviter les problèmes de redevances sur toute la ligne.

C’est quelque chose dont les artistes et les auteurs-compositeurs ont désespérément besoin, c’est pourquoi DMN était impatient d’unir ses forces à celles de VEVA pour claironner leur dernière expansion de dealmaking. L’application Check-In de VEVA permet aux créateurs d’ajouter automatiquement leurs crédits aux projets, et VEVA Collect compile ensuite ces crédits sécurisés (et métadonnées) selon les normes DDEX, donnant aux utilisateurs la possibilité d’exporter directement vers les labels et les distributeurs. De plus, VEVA Collect est équipé d’une fonction complète de partage de fichiers (et de stockage) ainsi que la possibilité de remplir des crédits rétroactivement.

Par conséquent, les partenariats nouvellement finalisés de VEVA Sound ont des implications de grande envergure pour les nombreux artistes, auteurs-compositeurs et compositeurs qui sont déjà connectés à la PPL, la MLC, la NSAI et les autres organisations répertoriées. Avec les outils de VEVA Collect, les créateurs pourront s’assurer de recevoir un crédit – et des royalties durement gagnées – pour chacun de leurs projets, évitant ainsi des tracas fastidieux à l’avenir.

En ce qui concerne les nuances des derniers accords de VEVA Sound, le pacte avec la PPL de Londres inclut la prise en charge des identifiants mondiaux IPN (International Performer Number) des membres, que les utilisateurs peuvent ajouter directement aux métadonnées via la plate-forme centrée sur les crédits.

Pendant ce temps, les professionnels enregistrés MLC, en utilisant le code promotionnel « MLCVEVA » lors de l’inscription, peuvent recevoir 50 % de réduction sur les trois premiers mois de tout abonnement à VEVA Collect. Les auteurs-compositeurs inscrits à la NSAI peuvent bénéficier de la même remise de 50 % avec le code promotionnel « NSAImember » et la NSAI et VEVA Collect se sont également associés pour une présentation mettant en vedette les auteurs de « Black Moon Rising » Shelly Fairchild, KS Rhoads et Emily West.

Comme indiqué précédemment, VEVA Sound se prépare à annoncer d’autres partenariats, dont un accord avec une société américaine de distribution de redevances, qui devraient aider encore plus de créateurs à optimiser leurs métadonnées et à sécuriser les paiements qui leur sont dus.

« Je suis très heureuse d’annoncer notre première intégration avec une société de logiciels de capture de crédit, dans ce cas VEVA Sound », a déclaré Imogen Heap, fondatrice de The Creative Passport. « Il comprend vraiment l’importance de donner aux créateurs de musique les moyens d’obtenir leurs crédits sur-le-champ. L’utilisation de votre Creative Passport pour partager des informations signifie qu’il n’est pas nécessaire de vous inscrire à un autre service distinct pour vérifier qui vous êtes. C’est le début d’une vie plus simple que nous nous efforçons d’apporter aux créateurs de musique en ce qui concerne leur administrateur ! Il s’agit d’obtenir les informations de crédit directement lors de la session, virtuellement ou en personne, pour finalement vous aider à créer votre message RIN.

Deborah Fairchild, présidente de VEVA Sound, était également ravie de l’association Creative Passport. « Nous sommes ravis de nous intégrer à The Creative Passport », a déclaré Fairchild. « Ce qu’Imogen, Carlotta et l’équipe ont construit, permettant à l’identité numérique de chacun de s’intégrer de manière transparente dans les sessions d’enregistrement et les travaux créatifs, est une prochaine étape importante pour donner facilement du crédit là où le crédit est dû. Nous considérons cette collaboration comme une représentation viable de l’interopérabilité entre les entreprises de technologie musicale axées sur l’autonomisation des créateurs. »



En raison des milliards actuels de redevances inégalées – et des lacunes persistantes des métadonnées, qui augmentent le total – le problème des crédits manquants de l’industrie de la musique ne sera pas résolu du jour au lendemain.

Mais les diverses fonctionnalités de VEVA Collect permettent aux créateurs de recevoir des crédits plus facilement que jamais dans le paysage professionnel axé sur le numérique, et chaque inscription d’utilisateur et partenariat avec des tiers représente un pas important dans la bonne direction. Alors que les créateurs contemporains s’apprêtent à recevoir leur compensation, ils ouvrent la voie aux artistes, auteurs-compositeurs et compositeurs de demain.