Vevo lance “ Vevo Rewind ” pour mieux cibler les téléspectateurs nostalgiques

Vevo a lancé un nouveau produit publicitaire contextuel appelé Vevo Rewind.

Vevo Rewind permet aux marques de placer leur campagne aux côtés des clips vidéo Vevo d’une décennie spécifique. La publicité contextuelle des années 1970 aux années 2010 est disponible à l’aide de cet outil, en plus du ciblage par genre de musique et par pays.

L’outil suit le produit de ciblage publicitaire contextuel Moods de Vevo, permettant aux marques de cibler des vidéos musicales pour leur contenu émotionnel. En bref, un abonnement à une salle de sport ou une annonce d’équipement d’exercice peut apparaître à côté du clip vidéo «Eye of the Tiger».

«La nostalgie est une partie vraiment importante de l’engagement générationnel, et peut-être encore plus en période d’incertitude», déclare James Cornish, vice-président des ventes internationales chez Vevo. «Parce que notre vaste catalogue contient tout, d’Elton John à Eurythmics, nous pouvons aider à susciter la nostalgie chez les consommateurs, quelle que soit la décennie dans laquelle ils ont grandi.»

«S’appuyer sur ce lien émotionnel est un énorme avantage pour les annonceurs et les marques, et nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle offre», poursuit Cornish.

«Vevo Rewind aidera également les marques à exploiter notre expertise dans des initiatives spécifiques à une décennie, telles que nos chaînes de télévision linéaires qui se concentrent sur une époque particulière. Les retours en arrière continuent de prospérer dans nos graphiques vidéo, générant des vues sur l’ensemble du réseau Vevo. Au Royaume-Uni, ainsi que dans le monde, nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive à mesure que les gens se réunissent dans leur salon.

Vevo Rewind est disponible au sein du réseau Vevo, y compris les chaînes de télévision à la demande et linéaires.

La solution de publicité contextuelle peut cibler des consommateurs au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Cela aide à tirer parti de ce que les psychologues appellent la bosse de la réminiscence, ou lorsque des personnes d’âge moyen accèdent à des souvenirs qu’ils ont acquis dans la tranche d’âge de 10 à 30 ans.

Une étude de 2008 a révélé que «entendre de la musique associée à notre passé évoque souvent un fort« sentiment de savoir ».» Le simple fait d’écouter de la musique de notre passé peut évoquer des souvenirs de choses qui nous sont arrivées, bonnes ou mauvaises. Vevo permet aux annonceurs d’exploiter ce sentiment pour commercialiser leurs produits et services auprès d’un public probablement réceptif.

Vevo dépasse également son audience TV linéaire avec un accord avec FreeWheel de Comcast. Le réseau de vidéoclips est intégré à Strata pour permettre aux acheteurs locaux d’accéder à l’inventaire Vevo pour que les marchés locaux atteignent un public en dehors de l’écosystème télévisuel traditionnel.

Les deux tiers des téléspectateurs de Vevo sont âgés de 18 à 49 ans, et plus de la moitié d’entre eux s’identifient comme des téléspectateurs légers. Vevo affirme que le changement aide les annonceurs locaux à toucher un public plus jeune et multiculturel.