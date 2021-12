Vex Mythoclast de Destiny 2 obtient enfin un nerf de creuset

Lorsque Bungie a ajouté le Vault of Glass, le premier raid de Destiny, à Destiny 2, il a également apporté Vex Mythoclast, un fusil à fusion exotique Destiny 1 d’une certaine renommée. Au début, Mythoclast était un peu décevant, mais après quelques ajustements, le pistolet est devenu très puissant – si puissant, en fait, qu’il a dominé dans le Creuset en tant que pistolet de prédilection pour de nombreux joueurs. La dernière mise à jour de Destiny 2 pour la baisse de contenu du 30e anniversaire de Bungie a aidé à freiner Mythoclast dans certains avec un nerf léger mais significatif.

Bungie a détaillé le changement dans ses notes de mise à jour pour la mise à jour 3.4.0, qui comprenait toute une série d’autres modifications pour le bac à sable. En ce qui concerne Vex Mythoclast, les ajustements concernent son ciblage, ce qui rend un peu plus difficile pour les joueurs de tirer à la tête avec le pistolet, et sa capacité spéciale de surcharge. Voici les changements, selon Bungie

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : diffusion en direct du pack 30e anniversaire de Destiny 2 Bungie

Réduction de la statistique d’assistance à la visée de 25. Réduction du scalaire du cône d’assistance à la visée du mode Fusil à fusion linéaire de 1,1 à 1,05. Nécessite désormais trois joueurs tués pour une surcharge complète au lieu de deux.

Mythoclast propose deux modes de tir: un mode automatique semblable à un fusil automatique et un tir de surcharge semblable à un fusil à fusion linéaire qui peut tuer avec un seul tir à la tête. L’assistant de visée aide vos tirs à atteindre leurs cibles, même si votre visée n’est pas parfaite. Au cours des derniers mois, les statistiques de Vex Mythoclast à cet égard ont semblé assez élevées, ce qui permet aux joueurs d’accumuler un peu plus facilement de nombreux tirs à la tête rapides avec le pistolet. Avec le mode Surcharge, l’atterrissage de ce tir à la tête garantissait une mise à mort. Ainsi, les modifications apportées à l’assistance à la visée devraient réduire la facilité avec laquelle les joueurs peuvent utiliser le pistolet contre des adversaires. Le pistolet restera aussi puissant si vous réussissez vos tirs, mais ces tirs seront un peu plus difficiles.

Il sera également plus difficile d’augmenter la capacité de surcharge afin d’obtenir les tirs de fusion linéaire à un coup avec le pistolet. Avant la mise à jour, tuer deux gardiens ennemis suffisait à débloquer le mode Surcharge sur Mythoclast. La mise à jour porte ce chiffre à trois, ce qui signifie que vous devrez rester en vie plus longtemps et vous battre plus fort pour gagner des coups de surcharge.

Tweaking Mythoclast est difficile pour Bungie, car l’arme exotique est une récompense de raid – mais on tombe au hasard pour les joueurs. Parce que c’est une récompense difficile à gagner pour une activité de haut niveau, elle doit avoir un certain prestige et se sentir digne des efforts que vous devrez déployer pour l’obtenir. De la même manière, cependant, si Bungie laisse Vex Mythoclast trop puissant, cela semble être un avantage injuste pour les joueurs qui ne peuvent pas traverser le raid Vault of Glass ou qui n’ont pas pu le faire encore et encore pour augmenter leurs chances d’attraper l’arme.

Les changements ne sont pas énormes, mais ils devraient être juste suffisants pour modifier Vex Mythoclast afin qu’il ne soit pas envahissant dans le Creuset compétitif, tout en se sentant bien. Nous devrons voir comment se comporte Vex Mythoclast maintenant qu’il a été à nouveau ajusté. Là encore, il se peut que personne ne s’inquiète un peu de Mythoclast, car les joueurs ont maintenant à la fois le lance-roquettes Gjallarhorn Exotic et l’arme de poing Forerunner Exotic à chasser.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.