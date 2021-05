VF: Le prince Charles n’est “ pas du tout vindicatif, il veut faire la paix avec Harry ” ⋆ .

Vanity Fair a une nouvelle pièce de Katie Nicholl, elle des sources de Middleton. Nicholl s’est trompée sur tant de choses concernant le duc et la duchesse de Sussex, mais bien sûr, j’aime lire ses trucs parce que je pense qu’elle obtient toutes ses informations de Kate, du palais de Kensington et de Carole Middleton. L’essentiel de l’histoire de Nicholl cette semaine porte sur ce que ressentent les Windsors concernant le discours sur la santé mentale de Harry. Cela devrait être vu comme un aperçu des attractions à venir pour The Me You Can’t See d’AppleTV +, qui effraie les Windsors. Quelques points forts:

Harry a l’impression de suivre une grande tradition familiale: “Il se sentirait hypocrite s’il ne parlait pas ouvertement”, a déclaré une source proche du prince. «Ce sont très bien des gens qui veulent qu’Harry mette une chaussette dedans, mais Harry ne pense pas que ce qu’il dit est faux. Il pense que nous devrions tous parler de nos émotions. Charles et Diana sont allés à la télévision nationale et ont répandu les haricots sur tous les types de problèmes, alors dans une certaine mesure, il a montré ce qu’il a vu sa mère et son père faire il y a toutes ces années.

Harry pense qu’il peut aider d’autres personnes: «Harry est dans un parcours de guérison personnel depuis un certain temps, et maintenant il est prêt à en parler», a déclaré une source bien placée. «Il a dû comprendre d’où il vient et comment ce qui lui est arrivé a façonné sa vie. Maintenant, il sent qu’il peut aider les autres. Il parlera de ce qu’il a vécu en tant que jeune garçon et comment cela a façonné qui il est. Il sent qu’il doit parler de ses propres expériences pour être authentique. La mort de sa mère en est une grande partie. Il sent qu’il a besoin de partager sa propre histoire afin d’encourager les autres à s’ouvrir. Il ne s’est pas lancé dans ce désir d’attaquer sa famille, mais pour aider les autres.

L’ancien secrétaire privé de la princesse Diana, Patrick Jephson, a des pensées: «Même maintenant, se souvenir publiquement de Diana contraste avec la tendance du Palais à négliger sa contribution et à essayer de contrôler ce que nous retenons d’elle. Je suis heureux qu’Harry ait le courage et la détermination de parler de sa mère, de partager ses souvenirs d’elle et, ce faisant, de nous rappeler son héritage humanitaire durable.

Ingrid Seward broie sa hache: «Charles est probablement blessé et en colère comme n’importe quel parent le serait. Mais il est assez pragmatique à propos de ses enfants et a toujours senti qu’il devait les laisser continuer. Il sait qu’il ne peut pas changer le passé et qu’il ne ripostera pas parce qu’il sait que cela ne fera qu’empirer les choses. Au fil des ans, il a eu beaucoup de critiques sur sa parentalité dans la presse. Au fond de lui, c’est un homme très sensible, et je pense que ça fera mal qu’Harry le critique si publiquement.

Des sources proches de Charles parlent: «Je pense que Charles a été assez dévasté par certaines des choses que Harry a dites. C’est avant tout un homme si gentil et un père dévoué. Le connaissant, il se sentira misérable et n’aura ni joie ni bonheur dans ce qui se passe au sein de la famille. Mais il voudra aussi rechercher une réconciliation. Il n’est pas du tout vindicatif et il veut faire la paix avec Harry.

William est engorgé de frustration: On dit que William est frustré par la façon dont Harry parle publiquement de son chagrin. «Le problème pour William est qu’il doit tout revivre à chaque fois qu’Harry parle de la mort de sa mère», a déclaré un ami commun des frères. «Il y a un sentiment qu’ils doivent tous les deux avancer.» William a parlé avec émotion de sa mère et de l’impact de sa mort sur lui pour un documentaire marquant le 20e anniversaire de la mort de Diana, mais il a très peu dit depuis lors. Des sources proches de lui disent qu’il préfère se souvenir de sa mère et honorer son héritage à travers le travail que lui et Kate Middleton accomplissent et dans la manière dont ils élèvent leurs enfants.

Comment se sent la reine? La reine, qui a toujours été très privée en ce qui concerne son chagrin, ne peut pas comprendre pourquoi Harry est si déterminé à revisiter le passé et à partager tant de son chagrin privé. Selon une source proche de la reine, «elle pense que le problème est que la presse voudra en savoir de plus en plus. Elle ne peut pas comprendre ce besoin de faire connaître et de parler de son chagrin privé et de ses émotions personnelles.

Charles n’est pas un victorien: «Tout ce que Charles a voulu, c’est que Harry soit heureux. Le prince de Galles est une personne très attentionnée et un très bon père. Il est facile de le rejeter en tant que père victorien, mais ce n’est pas du tout cela. Il est chaleureux et affectueux, et j’ai vu cela entre lui et ses deux fils.