VfB Stuttgart vs Bayern Munich : composition, actualités de l’équipe, manque de milieux de terrain et plus encore !

Après toute l’excitation du tirage au sort de la Ligue des champions, je vous pardonne si vous avez oublié que nous avons un match mardi. Dans un exemple de programmation farfelue, le Bayern Munich est prêt pour une fin exténuante de la Bundesliga Hinrunde 2021 – un match en milieu de semaine contre le VfB Stuttgart suivi d’un finisher vendredi soir contre Wolfsburg.

Julian Nagelsmann a la tâche difficile d’obtenir les six points des deux derniers matchs. Mais là encore, s’il voulait un travail facile, il n’aurait pas dû venir au Bayern Munich.

Nouvelles de l’équipe

Donc en termes de milieux de terrain… nous n’avons pas de milieux de terrain. Juste pour récapituler :

Joshua Kimmich est un clown. Léon Goretzka a rejoint les Avengers. Corentin Tolisso a utilisé son essai gratuit de fitness. Jamal Musiala était un droit d’auteur revendiqué par Disney. Marc Roca n’est qu’un concept. Michael Cuisance est toujours lui-même.

Alors, que peut faire le coach ? Manuel Neuer pourra-t-il enfin jouer au milieu de terrain ? Eh bien pas exactement. Faisons de notre mieux pour deviner qui jouera.

Hors match de demain :

• Kimmich (post-Covid)

• Choupo-Moting (post Covid)

• Stanišić (muscle déchiré)

• Goretzka (tendon rotulien)

• Tolisso (problèmes musculaires) Douteux:

• Jamal Musiala (main cassée)

• Kingsley Coman (fatigue)

• Marcel Sabitzer (veau)#VFBFCB – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 13 décembre 2021

En attaque, ne vous attendez pas à des changements. Nagelsmann a été très constant dans son manque de rotation. Robert Lewandowski peut démarrer en haut, et si les tendances se poursuivent, il sera ignoré par Leroy Sane et Kingsley Coman sur les ailes. Thomas Muller commencera probablement à la position #10, et il fera de son mieux pour fournir au meilleur joueur du monde un service réel.

Le milieu de terrain est un désastre, mais les rapports indiquent que Jamal Musiala et Marc Roca pourraient commencer ensemble pour la première fois. Musiala pourrait jouer avec une attelle sur son doigt en fonction du niveau de douleur. Sinon, d’autres options comme Tanguy Nianzou ou un Marcel Sabitzer nouvellement en forme (potentiellement précipité) pourraient être envisagées.

La défense sera essentielle pour ce match, car elle devra non seulement couvrir le but de Manuel Neuer, mais également faire progresser le ballon et contrôler la possession en l’absence d’un milieu de terrain approprié. Niklas Sule peut être préféré à Dayot Upamecano en raison de ses passes et de ses dribbles, tandis que Lucas Hernandez ne peut pas être mis sur le banc car il est actuellement le meilleur défenseur du Bayern. Alphonso Davies et Benjamin Pavard joueront presque certainement aux postes d’arrière gauche et droit respectivement.

Voici à quoi pourrait ressembler le onze de départ :

Soit dit en passant, nous avons un podcast sur tout ce qui concerne le Bayern Munich, où nous avons passé en revue l’ensemble du tirage UCL Ro16 et inclus AUSSI un aperçu rapide du match de Stuttgart. Découvrez-le ci-dessous ou sur ce lien.

Nous apprécions tout le soutien!