VfB Stuttgart vs Bayern Munich: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

Qui diable a programmé ce match ? Quelques jours seulement après avoir battu Mayence, le Bayern Munich doit affronter le VfB Stuttgart lors d’un match en début de semaine. Il s’agit de l’avant-dernier match de Bundesliga Hinrunde, et Julian Nagelsmann voudra une victoire pour conserver son avance de 6 points sur Dortmund.

Malheureusement, le Bayern est presque à court de milieux de terrain. Jamal Musiala et Corentin Tolisso ont rejoint la liste des blessés, tandis que Joshua Kimmich reste en convalescence après Covid-19. Cela signifie que l’entraîneur devra probablement opter pour des noms relativement non testés au milieu du parc – des gars comme Marc Roca, Tanguy Nianzou, etc. Peut-il encore continuer à gagner dans ces circonstances ? Nous devrons simplement attendre et le découvrir.

