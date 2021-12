VfB Stuttgart vs Bayern Munich: diffusion en direct, fil de l’heure du match, comment regarder

C’est l’avant-dernier match des Hinrunde, et le Bayern Munich mène la Bundesliga de six points. Avec le Borussia Dortmund très peu susceptible de perdre des points contre Greuther Furth, Julian Nagelsmann voudra une victoire contre Stuttgart pour conserver son avance avant la trêve hivernale. Mais il a un gros problème : le Bayern n’a pas de milieu de terrain.

Léon Goretzka et Corentin Tolisso sont tous deux blessés. Marcel Sabitzer vient de revenir d’une longue blessure au mollet et est incertain pour le match. Jamal Musiala s’est cassé un os métatarsien (dans la main) et pourrait ne pas être en mesure de jouer. Enfin, Joshua Kimmich est également en convalescence après son infection au Covid-19.

Alors, où cela laisse-t-il Nagelsmann ? Eh bien, il devra évoquer quelque chose avec un chapeau à ce stade. Marc Roca peut être une option pour le milieu de terrain, ou l’un des joueurs douteux pourrait s’en sortir et commencer. Pourtant, ce sera loin d’être optimal, donc l’entraîneur s’appuiera sur ses stars à d’autres postes – des gars comme Robert Lewandowski, Thomas Muller et Leroy Sane – pour faire le travail.

C’est l’heure du Bayern.

En attendant le jeu, pourquoi ne pas consulter notre podcast en avant-première ? Cette semaine, nous l’avons combiné avec notre réaction au tirage au sort de la Ligue des champions. Découvrez-le ci-dessous ou sur ce lien.

Informations sur le match

Emplacement: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Allemagne

Temps: 18h30 heure locale, 12h30 HNE

Télévision/diffusion : ESPN+, Trouvez votre pays

Conseils pour commenter :

Si vous êtes un nouveau membre, n’hésitez pas à vous présenter ! Nous sommes surtout très sympathiques ! De plus, nous venons de toutes les régions du monde, alors ne vous gênez pas si vous venez d’un pays qui ne semble pas représenté sur le blog. Si la section des commentaires commence à ralentir pour vous, appuyez simplement sur le bouton d’actualisation et continuez à commenter. Il n’est pas nécessaire d’avoir tous les commentaires chargés en même temps pendant que vous suivez simplement avec désinvolture. Gardez le tri sur « le plus récent » pour suivre facilement la conversation. Il met les commentaires les plus récents en haut. Chez BFW, nous célébrons chaque but comme ils le font dans le stade : avec un chant. Les chants de but sont pour que tout le monde participe ! Même si vous êtes en retard sur les autres, continuez à répondre à l’appel le plus récent du nom du joueur. Même si vous avez manqué le premier appel, commencez simplement par le deuxième, et ainsi de suite. Bien que les jurons soient autorisés dans des limites raisonnables, veuillez être poli avec vos collègues affiches et éviter les obscénités gratuites. Le langage raciste, homophobe et misogyne n’est pas autorisé du tout.

Consultez notre fil de discussion pour débutants si vous avez d’autres questions. C’est à peu près ça. Auf geht’s !

Vous cherchez un puits sans fin de contenu Bayern Munich? Créez un compte SBNation et rejoignez la conversation sur Bavarian Football Works. Qu’il s’agisse d’une couverture et d’une analyse complètes des matchs, des dernières nouvelles, des podcasts ou de quelque chose de complètement différent, nous avons tout.