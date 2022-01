VFLYX : Favoriser l’adoption des drones – L’Express Financier

Cette startup a localisé 80% de la fabrication de drones pour des applications industrielles et autres applications à forte intensité de charge utile en Inde



Par Srinath Srinivasan

L’Inde ayant son propre portail de drones, DigitalSky, et la Direction générale de l’aviation civile (DGCA) jouant un rôle actif dans la mise en place de directives et la délivrance de licences pour les pilotes de drones, les fabricants locaux cherchent à exploiter ce marché de manière plus approfondie et plus significative. . VFLYX, un fabricant d’UAV/drones personnalisés basé à Bangalore, avec du matériel interne et des équipes d’ingénierie de logiciels de vol à bord, travaille sur des drones de plus grande taille.

« Alors que les importations de drones micro et plus petits sont plus courantes, faire de même pour les plus gros n’est ni efficace ni bon marché. Nous avons l’intention d’importer uniquement les pièces qui ne sont pas disponibles localement ici et de construire le reste nous-mêmes », déclare Vishal Saurav, co-fondateur et PDG de VFLYX.

Les gros drones peuvent aider dans l’agriculture à grande échelle, dans la lutte contre les incendies, pour transporter des charges dans les industries, parmi de nombreuses autres missions critiques, avec précision. « Les études de terrain, la surveillance de grands complexes industriels, la surveillance à distance avec une alimentation en direct sont des cas d’utilisation à la demande sur lesquels nous travaillons actuellement », explique Saurav. La société possède la propriété intellectuelle de conception de tous ses drones. « Pour des drones aussi gros que des charges utiles, si nous les fabriquons en Inde, le coût diminue de plus de 40 % », explique Saurav. « Nous prévoyons de faire des partenaires de distribution pour approfondir différents marchés en Inde. »

VFLYX entretient les drones tout au long de leur durée de vie tout en continuant à développer des mises à jour logicielles. Côté logiciel, la startup est spécialisée dans les capacités d’IA à bord des drones et au niveau des applications clientes.

Selon Saurav, l’industrie est confrontée à des défis à long terme. « Les produits chinois dotés de toutes les dernières fonctionnalités et disponibles à un prix aussi bas sont difficiles à battre. L’Inde est très sensible aux prix », explique Saurav.

Ensuite, il y a le problème de la sensibilisation aux applications drones tout en essayant de mieux organiser la filière. « Il doit également y avoir une forte offre de talents. Nous avons une solide base de logiciels. Nous avons également besoin d’une base de talents en ingénierie pour concevoir des drones et les piloter », déclare Saurav. La startup s’est associée à des académies de formation de pilotes pour former des personnes sur des drones volant à travers l’Inde. «Nous obtenons également un soutien du gouvernement pour former des personnes localement pour le vol. Les propositions concernant ces programmes de participation des jeunes arrivent activement », ajoute-t-il.

Pour assurer un approvisionnement constant en capteurs et puces embarqués de qualité, un écosystème local de semi-conducteurs est essentiel. Cela peut encore réduire les coûts. Selon Saurav, à mesure que de plus en plus de gens adopteront les drones, le pays verra l’écosystème se développer et de nouveaux acteurs s’installeront localement. « Par exemple, la livraison de nourriture, d’articles de consommation et de services d’urgence à l’aide de drones est une application qui augmentera la demande de drones, de pilotes et de vendeurs locaux », ajoute-t-il.

