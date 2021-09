VG247 recherche un rédacteur en chef adjoint

C’est une période très excitante à VG247. Nous venons de relancer le site Web et nous sommes maintenant à la recherche d’un nouveau rédacteur en chef adjoint pour rejoindre l’équipe.

Il s’agit d’un rôle éditorial principal crucial, nous recherchons donc quelqu’un qui a une vision claire de la façon dont ils pensent que le site peut poursuivre sa mission d’être le lieu où lire et discuter des plus grandes nouvelles et sorties dans le monde des jeux vidéo. .

Comme c’est l’année 2021, nous recherchons quelqu’un qui connaît les tenants et les aboutissants du référencement (autant qu’il est possible de les connaître vraiment), mais aussi quelqu’un qui peut fournir un contenu unique en restant au top des plus grands jeux et en travaillant avec notre équipe d’écrivains et d’indépendants.

La vidéo et le podcasting sont également une grande partie de notre avenir, alors attendez-vous également à en faire partie et potentiellement sur scène pour des panels lors de l’un des événements de ReedPop dans les années à venir. Par rapport à tout cela, une volonté (ou même un empressement) de partager les déplacements nationaux et internationaux nécessaires de l’équipe sera également un bonus.

Si vous êtes dans et autour des médias de jeux depuis un certain temps maintenant et que vous connaissez votre affaire, cela pourrait être pour vous. Nous ne nous attendons pas à ce que tous les candidats aient une expérience en gestion, mais vous devrez démontrer que vous avez des idées et que vous avez la capacité de diriger une équipe.

Excité? Vous voulez postuler pour devenir rédacteur en chef adjoint de VG247 ? Cliquez ensuite ici et soumettez votre candidature. Les CV sont excellents, mais je suis plus intéressé par ce que vous apporterez au poste, alors n’oubliez pas de l’inclure également.

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe VG247 et que vous ne faites pas l’affaire pour le poste de député, nous sommes également toujours à la recherche d’une superstar hybride de rédacteur en chef / rédacteur de guides, en mettant l’accent sur les jeux en tant que titres de service. Obtenez tous les détails à ce sujet ici, mais soyez rapide car nous passons très bientôt aux interviews.