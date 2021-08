VGX grimpe de 32% après l’acquisition ⋆ Crypto nouveaux médias

VGX a bondi à un gain hebdomadaire de 50% alors que la plupart du marché se négocie latéralement ou à la baisse

Bitcoin, Ethereum et la plupart des meilleures pièces saignent aujourd’hui, le rallye de la semaine dernière semblant s’estomper. Apparemment, Voyager Token n’a pas reçu le mémo et continue de progresser avec une augmentation de 32% aujourd’hui, ce qui en fait l’un des 100 meilleurs tokens dans le vert au cours des dernières 24 heures. L’action haussière des prix pourrait être liée à l’acquisition de Coinify par Voyager hier.

Si vous souhaitez acheter VGX aujourd’hui pour essayer de réaliser des bénéfices pendant que le marché au sens large évolue latéralement, lisez la suite pour trouver le meilleur endroit pour acheter VGX aujourd’hui.

Comment et où acheter Voyager Token au Royaume-Uni et ailleurs

Voyager Token (VGX) peut être acheté auprès de plusieurs des bourses et des courtiers les plus populaires de l’espace crypto. Une fois que vous avez créé un compte avec l’un de nos partenaires recommandés ci-dessous, ajoutez simplement des fonds en utilisant le mode de paiement de votre choix et vous serez prêt à commencer votre voyage d’investissement crypto. Nos partenaires sont toujours réglementés, ce qui signifie que votre argent sera entre de bonnes mains.

Qu’est-ce que le jeton Voyager ?

Voyager Token (VGX) est le jeton natif de Voyager, une application de courtier en crypto-monnaie qui a été présentée dans des publications telles que Bloomberg, Fortune et Coindesk. Le courtier est connecté à une vaste gamme d’échanges de crypto-monnaie et trouve les meilleurs prix pour les utilisateurs tout en ne facturant aucune commission et en offrant des intérêts sur les avoirs en crypto via son portefeuille intégré.

Le jeton VGX est utilisé pour distribuer des récompenses, activer des services, accumuler des intérêts et ajouter des fonctionnalités de remboursement au sein de l’écosystème Voyager. VGX offre également des récompenses de jalonnement de 7% et peut augmenter les taux d’intérêt sur d’autres avoirs cryptographiques lorsqu’ils sont détenus dans le portefeuille intégré à l’application.

Dois-je acheter VGX aujourd’hui ?

VGX est certainement un candidat potentiel pour le meilleur jeton à acheter aujourd’hui. C’est l’une des seules pièces qui a généré des bénéfices pour les investisseurs aujourd’hui, et à 32%, les rendements d’aujourd’hui sont plus que sains. Les performances hebdomadaires sont également solides, car VGX a enregistré un mouvement haussier de 50 % et les gains bimensuels s’établissent à 70 %.

VGX est actuellement au prix de 3,02 $, et cela pourrait sembler une bonne affaire dans les mois et les années à venir. Voyager a également acquis avec succès la plate-forme de paiement crypto Coinify cette semaine, ce qui pourrait entraîner une nouvelle poussée haussière.