VIAC Stock: Paramount + semble être le tonique pour ViacomCBS

Cela fait 17 mois depuis CBS (NYSE:VIAC) a finalisé sa fusion de 25 milliards de dollars avec Viacom. Depuis que la fusion a été achevée le 4 décembre 2019, l’action VIAC a fondamentalement évolué de côté, mais non sans beaucoup de drame et de volatilité.

Source: Shutterstock

Si vous n’êtes pas familier avec la relation amour-haine CBS / Viacom qui s’est développée au cours des 13 années de séparation des deux sociétés, je ne vous ennuierai pas avec les détails.

Qu’il suffise de dire que la présidente non exécutive du conseil d’administration, Shari Redstone, fille du défunt milliardaire Sumner Redstone, qui contrôlait la société via sa société holding National Amusements, a fait pression pour cette fusion pendant plusieurs années.

En fait, la plupart des analystes ont estimé que c’était également nécessaire.

«Cette fusion est née de la nécessité», a déclaré le président de la CREATV, Peter Csathy. «Ce n’est pas un mystère que l’échelle est ce que tout le monde recherchait dans cet espace médiatique en pleine mutation.»

Et pourtant, l’action VIAC est tombée aussi bas que 10,10 $ lors de la correction de mars 2020 avant de sprinter jusqu’à un sommet de 52 semaines à 101,97 $ en mars 2021, pour en redonner plus de 60% au cours des prochaines semaines. Au 12 mai, il s’échangeait autour de 39,06 $, en légère hausse par rapport à l’année.

Le 6 mai, la société a publié des résultats du premier trimestre 2021 meilleurs que prévu. Les actionnaires peuvent remercier son service de streaming, Paramount +, pour ce dépassement.

À long terme, l’action VIAC devrait être un gagnant. Voici pourquoi.

L’action VIAC a perdu 30% en mars

Avant d’entrer dans les points positifs, il y a deux raisons pour lesquelles il a perdu 30% de sa valeur en mars.

Premièrement, la société a annoncé une offre secondaire le 24 mars qui lui permettrait d’émettre 20 millions d’actions de catégorie B de ses actions ainsi que 10 millions de ses actions privilégiées convertibles obligatoires de série A. Alors que les 3 milliards de dollars levés seront consacrés à Paramount + et à d’autres fins de l’entreprise, les investisseurs n’ont pas aimé la dilution de 5% de son nombre d’actions.

Deuxièmement, en raison d’un effondrement total chez Archegos Capital Management, le gestionnaire d’actifs a été contraint de vendre d’énormes blocs d’actions VIAC lors d’une vente incendiaire. En quatre jours de négociation, les actions ViacomCBS ont perdu 50% de leur valeur avant de se stabiliser.

Inutile de dire que ces deux événements ont ramené VIAC à la case départ après 17 mois sans rien montrer pour ses efforts post-fusion. Par comparaison, le S&P 500 a gagné 3% sur la même période.

La mauvaise performance par rapport à l’indice a sûrement incité Redstone et le reste des initiés de ViacomCBS à un rebond.

Paramount + semble être son meilleur pari.

Paramount + Gagner de la traction

ViacomCBS a renommé CBS All Access et l’a relancé sous le nom de Paramount + le 4 mars. S’il est vrai que plusieurs concurrents ont eu des lancements plus complets à la fin de 2019 et au début de 2020, bien avant son propre service de streaming, il vaut mieux tard que jamais dans ce cas.

Personnellement, j’envisage sérieusement de vider mon câblodistributeur et de limiter mon visionnage à quelques services de streaming tels que Paramount +. J’utiliserai un fournisseur Internet uniquement pour mon haut débit. Bien que la réduction des coûts soit un intérêt, je suis plus intéressé de voir dans quelle mesure je peux réduire mon visionnage général de la télévision.

Au premier trimestre, ViacomCBS a ajouté six millions d’abonnés au streaming dans le monde, portant son total à 36 millions. Grâce à Paramount +, les revenus d’abonnement au streaming de la société ont augmenté de 69% au cours du trimestre.

Parrot Analytics a récemment rapporté que le contenu Paramount + représentait environ 9% de la demande globale de services de streaming aux États-Unis jusqu’à présent en 2021. Cela le place devant Pommes (NASDAQ:AAPL) AppleTV + (1%), De Disney (NYSE:DIS) Disney + (4%), et NBCUniversal Paon (8%), mais derrière AT&T (NYSE:T) HBO Max (10%), d’Amazon (NASDAQ:AMZN) Prime vidéo (12%), Netflix (NASDAQ:NFLX) (20%) et Hulu (23%).

Au moment où Paramount + gagnera vraiment du terrain, les revenus cinématographiques de ViacomCBS devraient revenir à des niveaux normaux. Donc, au pire, Paramount + fera la différence jusqu’à ce que Covid-19 appartienne au passé.

“Avec la réouverture des salles de cinéma, ViacomCBS devrait être en mesure de ramener les revenus des salles à des niveaux pré-pandémiques, après avoir chuté à un montant immatériel au cours du trimestre alors que les salles restaient fermées”, a déclaré Samuel Indyk, analyste principal de uk.Investing.com à Observer. «Avec la diminution des retards de production liés au COVID, la production télévisuelle et cinématographique reprendra à plein régime et devrait constituer une aubaine pour la croissance des revenus de licences dans les mois à venir.»

En 2021, ViacomCBS prévoit que ses dépenses en streaming de contenu doubleront à partir de 2020.

Il a pu générer un bénéfice trimestriel de 1,52 $ par action au premier trimestre, 30 cents d’avance sur les estimations des analystes, ce qui est de bon augure pour l’avenir.

La ligne de fond

ViacomCBS a généré 1,59 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles (FCF) au premier trimestre, en hausse considérable par rapport à 306 millions de dollars un an plus tôt. Au cours des 12 derniers mois, il avait FCF de 3,3 milliards de dollars, bon pour un rendement FCF de 13,4%. Je considère que tout ce qui dépasse 8% est un territoire de valeur.

L’analyste de Citi Jason Bazinet a récemment mis à niveau l’action VIAC pour «acheter» de «neutre», suggérant qu’il était trop prudent quant à ses projections Paramount +. Il a un prix cible de 56 $, offrant aux investisseurs beaucoup d’avantages.

Lors du trading autour de 10 $ en mars 2020, il se situait dans un territoire de valeur profond et profond. Maintenant, c’est juste en territoire de valeur.

Paramount + est le tonique pour son stock malade. Achetez-en à ces niveaux et doublez-le s’il tombe dans les 30 $ les plus bas ou les 20 $ les plus élevés.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.