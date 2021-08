Viacom18 acquiert les droits de diffusion et numériques de la Serie A italienne

La ligue sera diffusée sur la plateforme OTT du réseau Voot, ses chaînes de diffusion ainsi que sur Jio

Viacom18 a acquis les droits de diffusion et numériques de la Serie A italienne pour la région du sous-continent indien pour les trois prochaines saisons. La dernière édition de la Serie A italienne débutera le 21 août à 22 h 00 IST. Les matchs seront disponibles en direct sur Voot, les chaînes de télévision de Viacom18 et Jio. Pour Gourav Rakshit, directeur de l’exploitation, Viacom18 Digital Ventures, l’une des propositions fondamentales de Viacom18 est la promesse d’une variété de contenus. « Le sport est un espace blanc que nous expérimentons consciemment depuis un certain temps maintenant. La réponse à nos initiatives, jusqu’à présent, a été très encourageante », a-t-il ajouté.

Les quatre meilleures équipes de la ligue italienne de Serie A se qualifieront pour les phases de groupes de la Ligue des champions, tandis que l’équipe classée cinquième se qualifiera pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Selon le diffuseur, la ligue jouit d’une grande affinité avec les amateurs de football en Inde. Ferzad Palia, responsable SVOD et affaires internationales, Viacom18 Digital Ventures vise à développer la base de fans de la ligue à travers une multitude d’initiatives.

Viacom18 a conclu un partenariat avec Infront, que la Serie A italienne a nommé pour gérer ses droits médias internationaux pour toutes les plateformes en Europe, Asie, Océanie, Afrique subsaharienne et Amériques (hors États-Unis). Ce partenariat est conforme aux plans du diffuseur d’incursion dans le segment du sport car il intervient après que le réseau a récemment signé un partenariat pluriannuel pour la Liga espagnole (football) et la Ligue T10 d’Abou Dhabi (cricket). « C’est le début de ce que nous espérons être une relation positive entre Infront et Viacom18. La Serie A a déjà un écho important auprès des fans de football indiens et cela nous aidera à développer davantage l’audience dans le pays. Nous pensons que c’est le début de ce que nous espérons être un avenir prometteur », a déclaré Amikam Kranz, vice-président des ventes et des opérations médias, Infront.

