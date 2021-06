Viacom18 intègre Vivek Mohan Sharma à la tête du contenu de marque

Vivek Sharma rapportera à Mahesh Shetty, responsable des ventes du réseau, Viacom18.

Le réseau de médias et de divertissement Viacom18 a nommé Vivek Mohan Sharma à la tête du contenu de marque. Dans son nouveau rôle, Sharma sera responsable de la direction du contenu et des solutions de marque au niveau du réseau. Individuellement, il sera responsable de la conduite de solutions de marque pour les clusters de divertissement de masse hindi, de divertissement régional et de télévision pour enfants de Viacom18 en tirant parti de sa diffusion et de sa portée sociale. En plus de cela, il travaillera également avec les équipes existantes de Jeunesse, musique et divertissement en anglais ainsi que le jeu numérique VOOT du réseau pour créer des synergies et stimuler la croissance tirée par le contenu financée par les annonceurs. Vivek Sharma rapportera à Mahesh Shetty, responsable des ventes du réseau, Viacom18.

«Nous vivons dans un monde plein de trop de choix qui ont cependant une différenciation de plus en plus minime entre eux. Le contenu de marque a le potentiel de susciter cette différenciation et de se connecter avec le public de manière plus engageante et émotionnelle. Avec son expérience polyvalente dans des rôles de direction dans tous les secteurs, Vivek Sharma est le mieux placé pour apporter des collaborations à travers nos offres de marque et créer des propositions uniques pour nos clients qui sont pertinentes et axées sur les résultats », a déclaré Mahesh Shetty, responsable des ventes de réseau, Viacom18.

Leader de l’industrie avec près de deux décennies d’expérience dans la gestion d’entreprise, les revenus et le marketing dans les secteurs des médias, des télécommunications et de la banque, Vivek Sharma, avec ses connaissances approfondies de l’industrie, a dirigé des rôles de direction chez Mirchi, Idea Cellular, Deutsche Bank et ICICI Bank en le passé. Avant de rejoindre Viacom18, Vivek a travaillé en tant que responsable de l’activité numérique et a travaillé à la transformation de Mirchi en une marque dominante de contenu et de solutions numériques. Diplômé de l’Université de Delhi, Vivek Sharma a terminé son post-graduation en gestion du TA Pai Management Institute, Manipal.

« Aujourd’hui, les marques cherchent à créer des moments et un partage d’esprit qui restent longtemps avec le public. Le contenu de marque agit comme un pont, apportant des solutions qui relient véritablement la marque à ses consommateurs de manière engageante et efficace. Je suis impatient de générer de la valeur, de l’innovation et de la croissance globale dans mon nouveau rôle chez Viacom18 », a déclaré Vivek Mohan Sharma.

