Viacom18 lance une campagne multiplateforme pour promouvoir la Ligue T10 d’Abu Dhabi

La ligue Abu Dhabi T10 débutera à partir du 19 novembre sur Colors Cineplex, Rishtey Cineplex et VOOT

Viacom18 a lancé à partir du 15 novembre une combinaison d’initiatives marketing à fort impact à 360 degrés pour créer une fanfare pour la ligue Abu Dhabi T10. Le réseau pilote les communications télévisées de la ligue sur 50 chaînes dans les domaines du cinéma, de la musique, des GEC régionaux et du genre d’actualités, ainsi qu’un plan promotionnel pour le câble sur les marchés du Maharashtra et du Gujarat, ainsi qu’une collaboration avec plusieurs fournisseurs DTH. En plus des panneaux publicitaires OOH sur les marchés de Mumbai, Delhi, Kolkata et Chennai, le réseau a également un plan de publicité imprimée en cours.

Le cricket et le cinéma sont les deux plus grands influenceurs de la culture pop en Inde et avec Abu Dhabi T10 League, le réseau coopte la force de ses principales chaînes de cinéma et le fandom du cricket, Sapangeet Rajwant, responsable marketing et numérique – divertissement de masse hindi, dit Viacom18. «Notre objectif sera d’améliorer l’expérience globale des téléspectateurs et d’atteindre le public indien de masse et fou de cricket pour augmenter la base de fans et populariser l’événement dans le pays. Nous avons prévu une vaste initiative de marketing pour augmenter la propension du plus gros cricket T10, atteignant ainsi nos objectifs souhaités », a-t-elle ajouté.

De plus, le réseau génère un inventaire instream et des publicités interstitielles sur les réseaux sociaux, les applications de jeux et les plates-formes vidéo courtes, et place des bannières GDN sur des sites Web axés sur le cricket. À la radio, RJ mentionne, des spots et des mises à jour des scores ont été planifiés avec les principales stations des marchés de Mumbai, Delhi, Pune, Nashik, Ahmedabad, Baroda, Surat et Rajkot.

Tirant parti de la diffusion numérique, les publicités carrousel et les notifications push seront diffusées sur les plateformes Jio. Sur les réseaux sociaux, la diffusion sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube vise à atteindre les fans de cricket et de sport, ainsi que l’engagement, sera guidé par des défis de hashtag. L’amplification de l’impact numérique se fera également via des canaux/plates-formes avec des produits Google et une multitude de sites Web de cricket.

La ligue Abu Dhabi T10 sera diffusée sur Colors Cineplex, Rishtey Cineplex et Voot. Les huit équipes qui feront partie de cette série représentent 20 nations et comprennent des légendes du cricket comme Irfran Pathan, Yusuf Pathan, Shahid Afridi, Muhammad Amir, Eoin Morgan, David Miller, Dawid Malan, Faf Du Plessis, Jason Roy, Chris Gayle, Dwaye Bravo, Kieron Pollard, Colin Munro, Babar Azam, Wahab Riaz, Imran Tahir et bien d’autres.

