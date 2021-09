Viacom18 nomme Aniket Joshi au poste de directeur commercial de Colors Marathi

Avec plus de 17 ans d’expérience, Aniket Joshi possède une vaste expérience dans la direction d’affaires globales.

Viacom18 a nommé Aniket Joshi en tant que chef d’entreprise pour Colors Marathi. Dans son nouveau rôle, il sera responsable de la gestion de la stratégie commerciale et des opérations globales de la chaîne. Avant cela, il a dirigé Sun Marathi en tant que chef d’entreprise. Le divertissement diffusé en marathi a fait un voyage ascendant dans tous les domaines – qu’il s’agisse de fiction, de non-fiction et même de films, Ravish Kumar, responsable – du divertissement régional (Kannada et Marathi Clusters), a déclaré Viacom18. « Nous, chez Colors Marathi, avons effectué un voyage exaltant jusqu’à présent, renforçant notre position auprès du public et des annonceurs. Aniket Joshi a une solide expérience en planification et en stratégie et nous sommes heureux de l’avoir à bord, alors que Colors Marathi passe à la prochaine phase de croissance », a-t-il ajouté. Joshi rendra compte à Ravish Kumar, responsable du divertissement régional (Kannada et Marathi Clusters), Viacom18.

Avec plus de 17 ans d’expérience, Aniket Joshi possède une vaste expérience dans la direction générale des affaires, du marketing, de la recherche et de la planification média avec des organisations comme Zee Marathi et Mindshare. « L’écosystème de la télévision Marathi évolue rapidement pour créer une confluence unique de divertissement qui s’adresse à la fois au Maharashtra urbain et rural. Colors Marathi est l’un des leaders du marché qui a su équilibrer les attentes de contenu de ses téléspectateurs avec les opportunités de diffusion pour les annonceurs. J’ai hâte de renforcer l’empreinte de la marque sur ces deux publics cibles », a déclaré Aniket Joshi, chef d’entreprise, Colors Marathi.

Viacom18 Media Pvt Ltd est une maison de marques qui propose des expériences de marque multiplateformes, multigénérationnelles et multiculturelles. Une coentreprise de TV18, qui détient 51%, et de ViacomCBS, avec une participation de 49%, Viacom18 définit le divertissement en Inde en touchant la vie des gens à travers ses propriétés à l’antenne, en ligne, au sol, en magasin et au cinéma. .

