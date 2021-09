Viacom18 nomme Anil Jayaraj au poste de PDG-Sports

Viacom18 a composé ses offres pour exploiter les espaces blancs sur toutes les plateformes.

Viacom18 a nommé Anil Jayaraj au poste de PDG – Sports jeudi. Dans son nouveau rôle, Jayaraj dirigera l’incursion du réseau de médias et de divertissement dans l’acquisition, la diffusion et la monétisation de propriétés sportives. Viacom18 a composé ses offres pour exploiter les espaces blancs sur toutes les plateformes, a déclaré Adil Zainulbhai, président de Network18. « Nous pensons que le sport est une catégorie importante dans notre promesse d’offrir un divertissement sain à nos plus de 800 millions de téléspectateurs dans tous les secteurs démographiques et géographiques. Grâce à sa riche expérience dans l’identification et la transformation d’événements sportifs en phénomènes sportifs de grande valeur, Anil Jayaraj est bien placé pour diriger notre nouvelle verticale sportive », a ajouté Zainulbhai.

Anil Jayaraj rejoint Viacom18 en provenance de Star Sports, où il était vice-président exécutif responsable des ventes publicitaires, de la syndication mondiale et de la conception et de la mesure des offres multi-écrans. Il a dirigé son équipe pour offrir des performances commerciales lors de plusieurs événements sportifs, notamment la Premier League indienne (IPL), la Coupe du monde de cricket, la Pro Kabaddi League, la Super League indienne, entre autres. Avant Star Sports, Anil Jayaraj travaillait chez Pidilite Industries Limited et était directeur du marketing. Il a également travaillé avec BP/Castrol pendant 16 ans dans des rôles de vente et de marketing basés au Royaume-Uni et en Inde.

Pour Anil Jayaraj, les événements sportifs en Inde ont évolué au-delà d’un ou deux matchs avec un fandom croissant parmi le public vers les nouveaux sports de compétition. “Cette démocratisation a créé une opportunité inégalée pour le sport et je suis impatient de construire l’incursion du réseau Viacom18 dans le sport en tant que catégorie”, a-t-il déclaré.

Viacom18 Media Pvt Ltd est une maison de marques qui propose des expériences de marque multiplateformes, multigénérationnelles et multiculturelles. Une coentreprise de TV18, qui détient 51%, et de ViacomCBS, avec une participation de 49%, Viacom18 définit le divertissement en Inde en touchant la vie des gens à travers ses propriétés à l’antenne, en ligne, au sol, en magasin et au cinéma. .

