Viacom18 nomme Chanpreet Arora en tant que chef d’entreprise – AVOD, et Vineet Govil en tant que directeur technique de Viacom18 Digital Ventures

Chanpreet Arora et Vineet Govil

La société de médias Viacom18 a nommé jeudi Chanpreet Arora en tant que chef d’entreprise – AVOD (Voot), et Vineet Govil en tant que directeur de la technologie chez Viacom18 Digital Ventures. Dans son nouveau rôle, Chanpreet Arora dirigera l’activité AVOD – VOOT et sera responsable de la direction des partenariats menés par AVOD qui sont essentiels à la croissance globale de VOOT. Vineet Govil sera chargé de renforcer le jeu technologique du produit en offrant une expérience plus transparente et immersive aux consommateurs. Les nominations entrent en vigueur immédiatement.

«Alors que Chanpreet Arora est un expert reconnu dans l’industrie indienne des médias avec une compréhension et une connaissance approfondies de l’ensemble de l’écosystème numérique, Vineet Govil est un expert du domaine et est reconnu pour la construction de produits de classe mondiale grâce à des innovations technologiques continues. Avec leur leadership exemplaire et leur capacité à innover, nous sommes certains de porter Viacom18 Digital Ventures vers de plus hauts sommets », a déclaré Gourav Rakshit, COO, Viacom18 Digital Ventures.

Avec près de deux décennies d’expérience, Chanpreet Arora a travaillé sur la stratégie, les revenus, les partenariats et les opérations de vente dans les médias et les marques numériques. Auparavant, elle était responsable du lancement réussi de VICE Media en Inde en tant que PDG et a également été associée au New York Times, Times Internet Limited, Buddh International Circuit – Formula One, India, et Ernst & Young dans ses rôles précédents. «Mon parcours dans l’écosystème numérique a été enrichissant jusqu’à présent. J’ai hâte de travailler avec l’équipe de Viacom18 pour développer davantage l’entreprise et apporter une valeur significative à nos partenaires », a déclaré Chanpreet Arora, chef d’entreprise – AVOD (Voot), Viacom18 Digital Ventures.

Avant de rejoindre Viacom18 Digital Ventures, Vineet Govil dirigeait le centre de développement indien de Sling Media Pvt Ltd (une filiale de DISH Network Inc, USA) en tant que vice-président. Avec plus de 26 ans d’expérience dans le développement de produits et de technologies dans tous les domaines, la carrière de Govil s’étend dans les domaines des logiciels embarqués, du streaming multimédia (OTT), de l’IoT et des télécommunications sans fil, du cloud et plus encore. Il faisait également partie de Sasken Technologies Ltd et d’ISRO Ahmedabad. «J’ai hâte de travailler avec l’équipe numérique sur l’amélioration des plates-formes et j’espère susciter de l’enthousiasme du point de vue des téléspectateurs. Le streaming est une question d’expérience et c’est quelque chose sur lequel nous travaillerons en étroite collaboration pour accélérer la croissance », a commenté Vineet Govil, directeur de la technologie chez Viacom18 Digital Ventures.

Lire aussi: Viacom18 nomme Sagnik Ghosh à la tête de l’entreprise – COLORS Bangla

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.