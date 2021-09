Viacom18 nomme Jyoti Deshpande au poste de PDG

Deshpande rejoint l’entreprise avec plus de 27 ans d’expérience dans le secteur des médias et du divertissement

Viacom18 a annoncé jeudi avoir nommé Jyoti Deshpande au poste de PDG avec effet immédiat. Dans son nouveau rôle, Deshpande se concentrera sur la création de synergies entre tous les intérêts et investissements médiatiques de Reliance et préparera davantage l’entreprise à générer d’importantes opportunités de croissance alors que l’industrie subit une transformation numérique. Elle a déjà siégé aux conseils d’administration de Network18 et des sociétés bénéficiaires Balaji Telefilms et Saavn Media.

Deshpande rejoint l’entreprise avec plus de 27 ans d’expérience dans le secteur des médias et du divertissement. Elle a commencé son parcours chez Reliance Industries en 2018 en tant que présidente, plateforme média et contenu. Elle a rejoint l’organisation après avoir créé avec succès une entreprise médiatique de premier plan et dirigé son entrée dans l’espace OTT. Au cours des trois dernières années chez Reliance, elle a tiré parti de ses relations avec l’industrie pour faire de Jio Studios un acteur clé de la chaîne de valeur des médias, a déclaré Viacom18 dans un communiqué.

« Viacom18 est sur le point de se développer en tant que société de médias véritablement intégrée dans les activités de diffusion, d’OTT et de studio de contenu couvrant le divertissement général, les films et les sports dans toutes les langues. Compte tenu de la riche expérience de Jyoti dans le secteur des médias autour du contenu, de la distribution et de la monétisation sur les plateformes traditionnelles et émergentes, nous pensons qu’elle est la mieux placée pour diriger l’entreprise et ses opérations », a déclaré Adil Zainulbhai, président de Network18.

Viacom18 Media Pvt Ltd est une maison de marques qui propose des expériences de marque multiplateformes, multigénérationnelles et multiculturelles. Une coentreprise de TV18, qui détient 51%, et de ViacomCBS, avec une participation de 49%, Viacom18 définit le divertissement en Inde en touchant la vie des gens à travers ses propriétés à l’antenne, en ligne, au sol, en magasin et au cinéma. .

