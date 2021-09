Viacom18 nomme Rajaraman Sundaram à la tête de Colors Tamil

Sundaram possède plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie des médias de diffusion

Viacom18 a annoncé lundi la nomination de Rajaraman Sundaram au poste de directeur commercial de Colors Tamil. Dans son nouveau rôle, Sundaram sera chargé de renforcer la stratégie commerciale globale et de dynamiser les opérations de la chaîne, a déclaré Viacom18 dans un communiqué. Il rapportera à Rajesh Iyer, responsable du divertissement régional (Bangla, Odia, Tamil et Gujrati Clusters), Viacom18.

Sundaram possède plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie des médias de diffusion. Dirigeant chevronné, il a occupé divers postes, notamment en tant que chef d’entreprise de Malayalam Cluster, Asianet Star Communications Pvt Ltd et en tant que directeur de l’exploitation de Hathway Cable et Datacom Ltd. Il a également eu les compétences astucieuses des équipes dirigeantes de NDTV Imagine, STAR India. et la télévision Vijay.

« Depuis le lancement de Colors Tamil, la chaîne a connu un parcours exceptionnel – étant la plus jeune marque challenger dans une région connue pour être le marché de diffusion régional le plus gratifiant de l’Inde. Après avoir construit une identité distincte pour nous-mêmes, nous sommes maintenant impatients de lancer la prochaine phase de notre croissance. Raja, avec sa vaste expérience dans toute la chaîne de valeur du divertissement diffusé, est parfaitement adapté pour mener Colors Tamil dans sa prochaine phase », a déclaré Iyer.

« Je suis ravi de rejoindre l’équipe de direction de Colors Tamil. Colors Tamil a été un pionnier en proposant un contenu révolutionnaire qui continue d’engager et de divertir les téléspectateurs tamouls à travers le monde et je suis impatient de renforcer la proposition de valeur globale de la chaîne et de l’amener à de plus hauts sommets », a ajouté Sundaram.

Viacom18 Media Pvt. Ltd. est un réseau de divertissement et une maison de marques qui propose des expériences de marque multiplateformes, multigénérationnelles et multiculturelles. Joint-venture entre TV18, qui détient 51%, et Viacom Inc., avec une participation de 49%, Viacom18 propose des divertissements en Inde à travers ses propriétés en ondes, en ligne, au sol, en magasin ainsi qu’au cinéma.

