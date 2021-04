Viacom18 nomme Sagnik Ghosh à la tête de l’entreprise – COLORS Bangla

Sagnik Ghosh, chef d’entreprise, COLORS Bangla

Sagnik Ghosh a rejoint Viacom18 en tant que responsable commercial de COLORS Bangla. Ghosh succédera à Rahul Chakravarti et relèvera de Rajesh Iyer, responsable du divertissement régional (clusters Bangla, Odia, tamoul et gujarati) Viacom18. «Le marché du divertissement audiovisuel bengali offre des opportunités considérables et est connu pour ses prouesses créatives dans la production de contenu qui est souvent transféré vers d’autres marchés», a déclaré Sagnik Ghosh.

Avec plus de deux décennies d’expérience dans les secteurs des médias et du divertissement, de la publicité et du BFSI, Ghosh avait conduit Star Jalsha et Star Bharat à des positions de leader sur leurs marchés et genres respectifs. Le secteur régional est un important moteur de croissance pour Viacom18 et le Bengale occidental est un marché important pour Viacom18, Rajesh Iyer, responsable du divertissement régional (clusters Bangla, Odia, tamoul et gujarati), Viacom18. «Sagnik Ghosh apporte trois aspects importants à ce rôle: sa connaissance de l’industrie du divertissement bengali, sa compréhension des préférences des consommateurs et son expertise en marketing qui, cumulativement, relèveront à la fois la marque et l’entreprise.»

Avant de rejoindre Viacom 18, Ghosh a travaillé avec Star India en tant que vice-président exécutif et chef d’entreprise, Star Jalsha et Jalsha Movies (Bengal Cluster). Sur le marché de la langue hindi, Ghosh avait dirigé la refonte de la marque Star Plus et relancé Life OK en tant que Star Bharat. Avant de rejoindre l’industrie des médias et du divertissement, Ghosh a travaillé avec certaines des plus grandes marques de BFSI comme Axis Bank, HSBC, etc.

