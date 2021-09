Viacom18 nomme Vipul Nagar au poste de directeur commercial de Colors Gujarati

Nagar a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie

Viacom18 a nommé Vipul Nagar au poste de directeur commercial de Colors Gujarati. Dans son nouveau rôle, Nagar sera responsable de la gestion de l’ensemble des activités et des opérations de Colors Gujarati et Colors Gujarati Cinema. Il rapportera à Rajesh Iyer, responsable du divertissement régional (Bangla, Odia, Tamil et Gujrati Clusters), Viacom18.

Nagar a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie, ainsi qu’une connaissance et une compréhension approfondies de l’écosystème de contenu gujarati. Dans le passé, il a dirigé la programmation d’Ahmedabad, Vadodara, Surat et Rajkot à Radio Mirchi. Avant de rejoindre Viacom18, il a travaillé en tant que vice-président senior et directeur national des solutions, Mirchi Brewery.

« Le Gujarat a une culture dynamique qui se reflète dans la variété de son paysage de divertissement. Le marché a récemment démontré un appétit croissant pour le contenu local dans l’espace de divertissement diffusé et cela nous offre une opportunité importante. Alors que nous cherchons à renforcer notre présence parmi nos téléspectateurs et nos annonceurs, avec la riche expérience de Vipul dans la chaîne de valeur des médias et du divertissement, il est bien placé pour exploiter tout le potentiel du marché », a déclaré Iyer.

Selon Nagar, le marché du cinéma et du divertissement gujarati offre une pléthore d’opportunités et est connu pour ses prouesses créatives dans la production de contenu engageant, amusant et divertissant. Colors Gujarati et Colors Gujarati Cinema ont un héritage intéressant, a-t-il noté.

Viacom18 est une coentreprise de TV18, qui détient 51% du capital, et de Viacom Inc., avec une participation de 49%. Le réseau propose des expériences de marque multiplateformes, multigénérationnelles et multiculturelles. Colors Gujarati est la chaîne de divertissement généraliste en gujarati de la maison Viacom18.

Lire aussi : Mia by Tanishq lance la campagne #GiftSmartGiftMia pour encourager les cadeaux réfléchis

Lire aussi : RBL Bank et Mastercard lancent la campagne #UseBefikar pour une expérience de paiement fluide

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.