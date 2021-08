Viacom18 nomme Viraj Raje à la tête de la programmation de Colors Marathi

Avant de rejoindre Colors Marathi, Viraj Raje a travaillé avec Disney + Star India, Reliance – Big Productions et en tant que réalisateur indépendant.

Viacom18 a nommé Viraj Raje à la tête de la programmation de Colors Marathi. Dans son nouveau rôle, il sera responsable de la gestion de la stratégie de contenu et du cadre créatif de la chaîne. Le divertissement marathi, en particulier à la télévision, s’adresse à un public aux préférences extrêmement variées – reliant les téléspectateurs dans les métros urbains ainsi que dans les régions rurales de l’État, Ravish Kumar, responsable du divertissement régional (groupes Kannada et Marathi), a déclaré Viacom18. « Colors Marathi a ouvert la voie à un contenu qui résonne avec ce public diversifié, apportant des histoires modernes mais infiltrées dans la culture du pays. La riche expérience de Viraj Raje dans l’industrie du divertissement et ses connaissances sur le pouls du téléspectateur marathi nous aideront à renforcer davantage l’empreinte de la chaîne et à ravir notre public », a-t-il ajouté.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie, Raje a dirigé des équipes créatives à travers la télévision et les films marathi. Avant de rejoindre Colors Marathi, Viraj Raje a travaillé avec Disney + Star India, Reliance – Big Productions, et en tant que réalisateur indépendant, où il a révolutionné le divertissement Marathi en créant un contenu nouveau et engageant. « Les créateurs de contenu doivent aujourd’hui être soumis au fait que pour captiver l’intérêt du public, il faut apporter le bon équilibre entre nouveauté et attrait de masse », a déclaré Viraj Raje, responsable de la programmation, Colors Marathi.

Viacom18 Media Pvt Ltd est une maison de marques qui propose des expériences de marque multiplateformes, multigénérationnelles et multiculturelles. Une coentreprise de TV18, qui détient 51%, et de ViacomCBS, avec une participation de 49%, Viacom18 définit le divertissement en Inde en touchant la vie des gens à travers ses propriétés à l’antenne, en ligne, au sol, en magasin et au cinéma. .

