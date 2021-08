Viacom18 remporte les droits TV et numériques de la série Abu Dhabi T10

L’Abu Dhabi T10 comptera huit équipes participantes, chacune représentant une région du sous-continent.

Viacom18 a acquis les droits TV et numériques exclusifs de la série Abu Dhabi T10. La série de cricket sera diffusée à partir du 19 novembre 2021 en direct sur Colors Cineplex SD (hindi), Colors Cineplex HD (anglais), Rishtey Cineplex (hindi), Voot et Jio. Les huit équipes qui feront partie de cette série représentent 20 nations. Facilité par RISE Worldwide, le partenariat pluriannuel de Viacom18 avec la série Abu Dhabi T10 comprendra 90 minutes de cricket sur 34 matchs. Le partenariat est sanctionné par ICC et autorisé pour dix ans par Emirates Cricket Board. Les événements sportifs ont toujours attiré un large éventail de publics et nous avons expérimenté avec succès le contenu sportif sur notre réseau, Nina Elavia Jaipuria, responsable du réseau de divertissement de masse hindi et de télévision pour enfants, a déclaré Viacom 18. “La collaboration avec Abu Dhabi T10 est une étape audacieuse dans l’amélioration de notre mix de contenus sportifs et nous espérons qu’elle nous aidera à élargir notre base de téléspectateurs et de sponsors”, a-t-elle ajouté.

« C’est notre vision et notre effort constant de présenter à nos téléspectateurs une expérience de divertissement inégalée qui ne nécessite pas d’engagement épisodique. Les films et les sports correspondent à cette vision et, en ce sens, sont assez complémentaires en tant que mélange de contenu varié », a déclaré Rohan Lavsi, chef d’entreprise – cluster films hindi, Viacom18.

La ligue Abu Dhabi T10 est un tournoi de haute intensité qui a créé une niche et a établi sa marque dans le calendrier sportif mondial. Le format comptera huit équipes participantes, chacune représentant une région du sous-continent. L’équipe comprend Delhi Bulls, Pune Devils, Bangla Tigers, Deccan Gladiators, Maratha Arabians, Qalandars, Northern Warriors et Team Abu Dhabi.

Pour Matthew Boucher, PDG d’Abu Dhabi Cricket, la diffusion de l’Abu Dhabi T10 dans les foyers du sous-continent indien sur l’une des principales chaînes de télévision et de streaming du pays rend cet accord médiatique vraiment unique, car l’audience multiplateforme mondiale est une priorité pour nous. en tant que partenaire de destination hôte.

À lire aussi : les entreprises de capital-risque font le plein ! Innoven Capital mène le peloton suivi de Sequoia

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.