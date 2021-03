Viacom18 restructure son équipe de direction pour renforcer ses activités numériques et de diffusion

Palia fera rapport à Gourav Rakshit tandis qu’Ailawadi rendra compte à Rahul Joshi

Le réseau de médias et de divertissement Viacom18 a annoncé lundi des changements dans son équipe de direction pour se concentrer sur la mise à l’échelle et le renforcement de ses activités numériques et de diffusion. Diriger l’agenda de croissance de ses activités d’abonnement numérique, dans son nouveau rôle, Ferzad Palia dirigera tous les services SVOD (Voot Select et Voot Kids) et l’expansion internationale de Voot et rapportera à Gourav Rakshit, directeur général de Viacom18 Digital Ventures.

L’activité jeunesse, musique et divertissement anglais du réseau sera désormais dirigée par Anshul Ailawadi, ancien responsable de la stratégie et de la gestion de projet au bureau du PDG du groupe. Ailawadi rendra compte à Rahul Joshi, directeur général de Network18, dans son nouveau rôle.

Palia a dirigé la croissance des activités de divertissement jeunesse, musique et anglais du réseau au cours des 16 dernières années. Plus récemment, il a lancé Voot Select qui a déjà couru pour ajouter plus d’un million d’abonnés en un an. Il cherchera désormais à développer de manière cohérente la SVoD de Viacom18 et les activités numériques internationales. Pendant ce temps, Ailawadi a joué un rôle clé dans la croissance de Viacom18 au cours des six dernières années.

Viacom18 a fait une incursion dans les entreprises d’abonnement numérique à la fin de 2019 avec Voot Kids qui a été suivi de près par Voot Select lancé en mars 2020. Voot Select a récemment rapporté avoir acquis plus d’un million d’abonnés au cours de sa première année et bien qu’étant un entrant tardif dans la catégorie, c’est la croissance la plus rapide. service OTT soutenu par un diffuseur. Le portefeuille de divertissement jeunesse, musique et anglais de Viacom18 comprend des chaînes telles que MTV, MTV Beats, Vh1, Comedy Central et Colors Infinity.

Viacom18 Media Pvt Ltd est une maison de marques qui propose des expériences de marque multi-plateformes, multi-générationnelles et multiculturelles. Joint-venture entre TV18, qui détient 51%, et ViacomCBS, avec 49% du capital, Viacom18 définit le divertissement en Inde en touchant la vie des gens à travers ses propriétés à l’antenne, en ligne, sur le terrain, en boutique et au cinéma .

