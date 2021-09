Viacom18 Studios s’associe à Dharma Productions

Les films qui font partie de cet accord sont à divers stades de production et devraient sortir au cours des 18 à 24 prochains mois

Viacom18 Studios et la maison de production Dharma Productions ont annoncé leur partenariat pour présenter une liste de films hindis sur grand écran. Dans le cadre de l’association, Viacom18 Studios et Dharma Productions collaboreront sur certains des films les plus attendus tels que le réalisateur de Karan Johar Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec Dharmendra, Jaya Bachchan, Shabana Azmi, Ranveer Singh et Alia Bhatt, réalisé par Raj Mehta JugJugg Jeeyo avec Anil Kapoor, Neetu Singh Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani, le prochain de Shakun Batra avec Deepika Padukone, Ananya Panday, Siddhant Chaturvedi et Dhairya Karwa, ainsi que le prochain de Shashank Khaitan avec Vicky Kaushal, Kiara Advani et Bhumi.

Les films qui font partie de cet accord sont à divers stades de production et devraient sortir au cours des 18 à 24 prochains mois. Viacom18 a également acquis les droits satellites de ces films. « Alors que Viacom18 Studios s’agrandit et entame un nouveau chapitre, nous étudions des partenariats clés avec des créateurs qui façonnent le divertissement grand public. Collaborer pour constituer une liste de films renforce encore notre association à long terme avec Karan et Dharma Productions », a déclaré Ajit Andhare, COO, Viacom18 Studios.

«Avec Viacom18 Studios et Ajit, nous avons un partenaire qui partage non seulement notre vision de la narration, mais aussi notre approche du cinéma différencié. Dharma Productions s’est engagée à divertir les cinéphiles du monde entier avec chaque film et ce partenariat le permettra davantage », a ajouté Karan Johar.

Pour Apoorva Mehta, PDG de Dharma Productions, le partenariat avec Viacom18 Studios est une étape importante pour Dharma alors qu’ensemble, nous nous préparons à ramener le meilleur du cinéma hindi au public des salles. “Nous pensons que les alliances stratégiques sont la voie à suivre pour l’industrie cinématographique et ce partenariat est le tremplin vers une alliance à long terme”, a ajouté Mehta à propos du partenariat.

