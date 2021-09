Viagogo cède StubHub International alors que le chien de garde britannique met fin à son enquête

Hier, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a exprimé des inquiétudes « importantes » concernant l’achat d’AWAL par Sony Music pour 430 millions de dollars, accordant cinq jours au label Big Three pour répondre avant que l’enquête globale ne passe à une deuxième phase « approfondie ». Maintenant, la même entité gouvernementale a officiellement conclu une enquête distincte sur le rachat de StubHub par Viagogo, donnant l’approbation totale à l’achat de 4,05 milliards de dollars.

L’Autorité de la concurrence et des marchés, âgée de huit ans, a commencé à enquêter sur l’achat de StubHub par Viagogo fin 2019, après avoir reçu une plainte de la FanFair Alliance, basée à Londres, qui vise à unir “les fans, les artistes, les entreprises de musique et les entrepreneurs contre la vente de billets en ligne”. Pour un contexte supplémentaire, Ebay a acheté StubHub pour 310 millions de dollars en 2007, et Viagogo, 15 ans, a été créé par le co-fondateur de StubHub, Eric Baker.

Après plus d’un an d’enquête, en février 2021, la CMA a ordonné à Viagogo de vendre la partie internationale de StubHub – englobant l’intégralité des opérations de l’entreprise en dehors de l’Amérique du Nord. Le CMA d’environ 600 employés, en expliquant la commande, a précisé que la transaction non modifiée “conduirait à une réduction substantielle de la concurrence sur le marché secondaire de la billetterie au Royaume-Uni”.

“Après avoir examiné toutes les options, y compris le dénouement complet de la fusion, les preuves montrent que la vente par Viagogo des activités internationales de StubHub résoudra nos problèmes de concurrence, de manière efficace et proportionnelle”, ont également indiqué les responsables de la CMA en février.

Comme mentionné initialement, Viagogo s’est depuis conformé à l’ordre de cession de la CMA, et cette dernière entité a approuvé l’opération et conclu l’enquête correspondante en conséquence.

De plus, des hauts responsables de l’agence gouvernementale ont approuvé en avril le plan de Viagogo de vendre les opérations non nord-américaines à “un acheteur approuvé par la CMA”, un Digital Fuel Capital, et la transaction a été officiellement conclue plus tôt ce mois-ci, la CMA dit aujourd’hui.

La société d’investissement basée à Boston Digital Fuel Capital a détaillé les nuances de son achat – dont les conditions financières n’ont pas été révélées publiquement – ​​dans un communiqué publié ce matin. Selon le message d’annonce de la société axée sur le commerce électronique, le tout nouveau StubHub International englobe “des entreprises au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne et sur de nombreux autres marchés internationaux”.

« Nous sommes ravis de devenir les nouveaux propriétaires de StubHub International. Après une longue période et un long processus, les équipes de Londres, Madrid, Bilbao et Berlin formeront désormais une nouvelle société indépendante », a déclaré Carson Biederman, président de Digital Fuel. “Ensemble, nous sommes impatients de développer StubHub International en tant que marché de billets agile et compétitif axé sur l’aide aux fans pour accéder à des expériences en direct et transférer des billets en toute sécurité.”

Au milieu du retour des concerts et des festivals de musique cette année, les législateurs des États-Unis ont continué d’exiger une enquête sur Live Nation et sa filiale Ticketmaster, et la Federal Trade Commission (FTC) a lancé 2021 en imposant des frais de vente de billets au cours de la demi-décennie. ancien Better Online Tickets Sales Act (BOTS Act) pour la première fois.