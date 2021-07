Vialli-Mancini, l’amitié qui garde sa ‘vendetta’

in

L’année 1964 marque la naissance de Roberto Mancini et Gianluca Vialli, deux stars nées sous le soleil italien qui rejoindront leur chemin dans les divisions inférieures de l’« Azzurra » puis achèveront leur apogée footballistique à la Sampdoria, le club avec lequel ils ont remporté le « Scudetto » lors de la saison 1990/1991.

Les « jumelles de but » arriveraient même, à la finale de la Ligue des champions contre le Barça en 1992. Coïncidences du destin : ils l’ont perdu dans l’ancien Wembley, l’ancêtre du temple qui les accueillera aujourd’hui en tant que membres de l’équipe d’entraîneurs italiens pour revendiquer leur « vendetta » particulière sur le sol anglais.

EN BIEN ET EN MAL

Mancini est le patron, l’entraîneur, le gars qui a changé l’état d’esprit des footballeurs. Vialli, chef d’expédition italien mandaté par ordre de Mancini, représente bien plus qu’une position institutionnelle. Il est le symbole de cette Italie passionnante, inspirante, le type qui, par sa simple présence, incarne toutes les valeurs d’effort, de rébellion et d’amélioration que le sport exige.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Son histoire a connu une tournure tragique ces dernières années. Il a fait face à des expériences beaucoup plus dramatiques que de perdre un match. L’ancien attaquant a entamé sa pire bataille quand on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas.

“J’espère qu’il se fatiguera et me permettra de vivre les années qui m’attendent en paix”, a décrit Vialli. Mais c’est allé beaucoup plus loin. Il était en plein traitement de chimiothérapie lorsque les « azzurri » l’ont nommé délégué à la demande de Roberto. Après ce coup de vie, ensemble, ils pouvaient à nouveau sourire à Wembley. Rien de tel pour célébrer avec un ami.