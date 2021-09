Viber accumule un milliard d’installations, même sans votre aide

Lorsque vous pensez aux applications de messagerie, WhatsApp, Facebook Messenger et l’une des 47 tentatives de Google vous viennent probablement à l’esprit. Aussi courants que puissent être ces services, ils ne sont pas les seules options que vous trouverez pour envoyer des SMS à vos amis et à vos proches. Viber n’est pas un nom aussi reconnaissable, mais il est discrètement populaire depuis des années maintenant. Aujourd’hui, elle a franchi le cap du milliard d’installations, marquant sa place parmi d’autres applications ultra-réussies comme Google Messages et Snapchat.

Dans une tournure des événements choquante, Viber a réussi à franchir cette étape avant certains de ses rivaux les plus proches, dont LINE et Telegram. En plus d’atteindre un large public dans toute l’Europe de l’Est et l’Asie, la popularité récente de l’application a probablement été stimulée par la pandémie, où les utilisateurs se sont soudainement retrouvés à chercher des moyens de rester en contact avec leurs amis et leur famille sur le Web. Étant donné que Viber est multiplateforme, il s’agit d’un choix facile pour les utilisateurs d’Android sans laisser derrière eux leurs connaissances propriétaires d’iPhone. Les ajouts récents à l’application l’ont rendue parfaite pour les appels vidéo de groupe, avec jusqu’à 30 utilisateurs pris en charge à la fois dans une seule conversation.

D’autres ajouts, tels que des outils de création GIF et un utilitaire de notes intégré, ont permis de distinguer l’application de la concurrence. Si vous en avez assez de gérer les hauts et les bas de WhatsApp en matière de confidentialité et la mort continue de Hangouts, c’est peut-être le moment idéal pour essayer Viber. Vous pouvez récupérer l’application en utilisant le lien Play Store ci-dessous ou télécharger le dernier APK depuis APK Mirror.