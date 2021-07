Viberate et Travala.com s’associent pour voyager avec les fans de musique

La principale plate-forme de recherche et d’analyse musicale Viberate (dont le jeton VIB natif est répertorié sur Binance, Bittrex, OKEx et Uniswap) vient d’annoncer un partenariat stratégique avec Travala.com, la populaire plate-forme de réservation de voyages en ligne adaptée aux crypto-monnaies. .

Lorsque le token VIB sera intégré à la plateforme (rejoindre le token AVA natif de Travala), les détenteurs de token VIB pourront réserver plus de 3 millions de produits de voyage (hébergement, vols, activités, etc.) dans plus de 230 pays. Cela signifie des options économiques de voyage plus abordables, plus inclusives et plus équitables pour les détenteurs de jetons VIB, qui aiment déjà utiliser VIB chez des milliers de détaillants via les systèmes de paiement GoCrypto.

En savoir plus sur cette alliance intelligente entre Viberate et Travala

Pour Matej Gregorcic, PDG de Viberate, le partenariat arrive à point nommé alors que les voyages et les événements musicaux en direct redeviennent lentement une partie de la vie quotidienne. «Nous sommes ravis d’introduire de plus en plus de fonctionnalités de blockchain dans le secteur de la musique, car nous pensons qu’elles peuvent contribuer à le rendre plus juste et plus transparent. Car, pourquoi avoir la technologie si elle ne profite pas à l’utilisateur ? Avec Travala, nous permettrons aux gens d’utiliser des jetons VIB pour payer les vols et les hôtels lorsqu’ils visitent des festivals ou vont voir des groupes, lorsqu’ils voyagent pour affaires ou lorsqu’ils assistent à des conférences. Les possibilités sont pratiquement infinies, nous avons donc hâte de voir comment le jeton sera encore plus utilisé. »

Commentant le partenariat, Juan Otero, directeur général de Travala.com, a déclaré : « Poursuivant notre engagement en faveur de l’adoption massive des crypto-monnaies, nous sommes très heureux de nous associer à Viberate pour plaider en faveur de la croissance de la communauté des crypto-monnaies et apporter un nouveau cas de I utiliser VIB. L’équipe m’a impressionné par sa vision de l’entreprise, et je ne doute pas que nous continuerons à faire des vagues dans la communauté crypto.

À propos de Viberate.com

Viberate est la première plateforme de recherche et d’analyse pour l’industrie de la musique. Ils collectent des données sur les artistes musicaux, les lieux, les festivals et les événements à travers le monde, et utilisent l’analyse des mégadonnées pour définir la popularité des artistes et fournir des informations précieuses sur les tendances musicales, les marchés, le streaming et les chaînes musicales. Récemment, Viberate a créé et vendu avec succès le premier « Live Concert NFT » au monde, qui donne au propriétaire du jeton le droit à une performance en direct des DJ et producteurs techno n ° 1, UMEK.

Pour plus d’informations sur Viberate, visitez www.viberate.com.

À propos de Travala.com

Fondé en 2017 et maintenant soutenu par le géant de l’industrie Binance, Travala.com est le premier service de réservation de voyages compatible avec les crypto-monnaies avec plus de 2 200 000 propriétés, plus de 400 000 activités dans 230 pays et 600 compagnies aériennes dans le monde.

Travala.com est un champion de l’adoption de la crypto-monnaie, acceptant plus de 50 principales crypto-monnaies aux côtés des méthodes de paiement traditionnelles. AVA, la crypto-monnaie native de la plateforme, renforce la proposition de valeur de Travala.com.

Le jeton AVA peut être utilisé pour effectuer des paiements, recevoir des récompenses de fidélité et obtenir des remises et des bonus, parmi de nombreux autres cas d’utilisation. En plus des prix imbattables grâce à sa garantie du meilleur prix, les utilisateurs intelligents de Travala.com peuvent également profiter de remises supplémentaires et de récompenses de fidélité pour les réservations éligibles effectuées sur la plateforme.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport