Vibrez avec ces éditions animées noires sans vergogne ⋆ .

La semaine dernière était la finale de la saison de Jujutsu Kaisen, une série que j’ai vraiment appréciée depuis que Yuji a décidé que la meilleure partie du réveil était un doigt maudit dans la bouche. Il y a eu beaucoup de moments spectaculaires dans la finale, que j’ai tous loués dans mon tour d’horizon régulier des anime, mais comme toujours, Satoru Gojo a dû venir voler la vedette avec une seule scène.

Oui, cet homme est séduisant, avec un niveau de culot qui est à la hauteur de son jujutsu extrêmement maîtrisé. Être Satoru Gojo, c’est accepter pleinement d’être un troll absolu avec une quantité inhumaine de fanfaronnade. Gojo ira de faire des remarques extrêmement valables sur le chemin du monde du jujutsu, en donnant de la sagesse à ses étudiants, pour faire chier tout le monde – les ennemis, et en particulier les amis. S’associer à Satoru Gojo, c’est partir de ceci:

Pour ça:

En secondes.

Quelque chose à propos de cette capture d’écran particulière, cependant, a frappé très fort la communauté fandom. Est-ce le sourire narquois sur son visage? La petite tête s’incline sur le côté? Le fait qu’il sache qu’il a mal au cul et qu’il se réjouit de la façon dont cela agace les autres?

Quoi qu’il en soit, cela a inspiré une incroyable édition de fans:

Hum.

Oui salut.

Bonjour.

La modification est une gracieuseté de blkitachi, qui fait des modifications comme celle-ci depuis octobre 2018, «Quand j’ai créé un blog parallèle Naruto sur Tumblr», ont-ils dit lorsque j’ai contacté pour poser des questions sur ce beau cul Gojo qui avait parcouru ma chronologie. . (Ils ont eu la gentillesse de nous donner la permission de présenter leur travail ici.) « Ensuite, je suis passé à Twitter et j’ai commencé à éditer d’autres émissions quand j’ai vu à quel point les gens aimaient mes modifications. »

Comme c’est un euphémisme.

Je me contentais d’en rester là, mais j’ai ensuite pensé: «Que se passe-t-il si je clique sur leur pseudo Twitter?» Après tout, ils l’ont mentionné en commençant par un blog Naruto.

Et qu’est-ce qui se passerait si.

Il y en avait plus?

D’autres fandoms? Je me demande…

Oh, et voici Gojo sans le bandeau, pour que nous puissions bien voir ses yeux hypnotiques.

Ecoutez.

C’est comme ça qu’il vous regarde quand il vous demande s’il peut rester la nuit parce qu’il s’est fait virer de chez lui. Il a arrêté de payer le loyer, vous voyez, parce qu’ils ont oublié d’envoyer la facture par la poste. Maintenant que tu connais la vérité, il va demander à rester juste une semaine. Hauts. Jusqu’à ce qu’il soit de nouveau sur pied, tu sais? Il a des places alignées et il dormira sur le canapé. Il a aussi un entretien d’embauche le matin.

Oh ouais, il a été viré. Oops.

Avant que vous ne vous en rendiez compte, une semaine s’est écoulée, il a sa brosse à dents à côté de la vôtre et il est passé du canapé à votre lit.

Mis à part tous les headcanons extrêmement précis (Gojo est un désastre, vous savez qu’il vit probablement avec Nanami, non?) Ce que j’aime vraiment dans les modifications de blkitachi, ce sont les cheveux. J’aime aussi les différentes nuances de peau de Black avec chaque personnage, mais voir mes personnages préférés avec des coiffures similaires à la mienne est vraiment cool. En tant que cosplayeuse qui se demande si je devrais avoir une perruque ou utiliser mes propres cheveux, voir mes favoris comme celui-ci est une validation supplémentaire pour être simplement une version cheveux naturels du personnage que je veux.

J’adore aussi que les personnages aux couleurs de cheveux sauvages conservent ces couleurs. Langa de SK8 l’Infinity garde ses cheveux bleus tandis que Sakura de Naruto la garde rose. Je me souviens avoir grandi avec cette idée percée dans ma tête que toutes les couleurs vibrantes que je voyais sur les filles blanches ne fonctionneraient pas sur moi, que c’était un ghetto quand une fille noire a décidé de jouer avec des oranges audacieuses ou, enfin, tout une couleur qui n’était pas la sienne, donc voir ces personnages ne pas utiliser par défaut des couleurs naturelles et, à la place, conserver ces verts d’anime et ces blancs de couleur nuage est incroyable.

Vous pouvez consulter blkitachi aux liens suivants:

Pour un boost de mélanine agréable, je recommande de simplement faire défiler leur flux et de regarder les modifications ET l’art / le cosplay qu’il est inspiré des autres. Vous ne serez pas déçu.

