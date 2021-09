Vic Mensa recrute BJ The Chicago Kid pour son nouveau single “The Taste”

rappeur, acteur et activiste de Chicago Vic Mensa a fait équipe avec son ami de longue date BJ The Chicago Kid pour clôturer l’été avec un nouveau single optimiste “The Taste”.

Le morceau ensoleillé et émouvant est le dernier d’une longue série de collaborations entre les deux, remontant à “Holy Holy” du premier projet adoré des fans de Vic INNANETAPE (qu’il a joué intégralement au Riot Fest) à “REBIRTH” de l’année dernière de le célèbre V TAPE. “‘The Taste’ est une ode à l’été de Chicago”, déclare Mensa, “une chanson d’amour à sa beauté et sa magie.”

La nouvelle chanson fait suite au projet acclamé de sept chansons I TAPE de Mensa, qui présentait le lyrisme habile de Mensa, détaillant le dysfonctionnement américain avec un sens poignant et un souci du détail que peu de gens pouvaient égaler.

Le projet a été ancré par “Shelter”, une puissante collaboration avec Chance The Rapper et Wyclef Jean qui défait le tissu enchevêtré de la pauvreté et de la justice pénale.

En juillet, Vic a partagé une vidéo pour “Victory”, de I Tape. Sur la piste, il livre un flux constant de punchlines percutantes sur la piste produite par SG et Just Blaze, tandis que le visuel nous emmène dans une balade avec les gagnants de la chasse au trésor qui ont récupéré cinq bandes I exclusives cachées dans la ville de Chicago.

« La victoire est un retour à la forme pour moi », déclare Mensa. « Juste du lyrisme pur et un sample insensé. La vidéo a été tournée à Chicago avec une flotte de motos de sport dans un lamon. Nous avons passé toute la journée à fuir la police.

Mensa a travaillé dur dans le stand et à l’extérieur – faisant connaître l’incarcération injuste de Julius Jones, organisant un événement “Sleep Out Chicago” pour collecter des fonds pour les jeunes sans-abri de la ville, ainsi que des initiatives qu’il a menées par le biais de son organisation à but non lucratif SAVEMONEYSAVELIFE, jusqu’à l’atterrissage un rôle d’acteur dans The Chi de Showtime et plus encore.

La I Tape a reçu les éloges de Complex, Hypebeast, Uproxx, XXL et plus encore. Vic a également récemment livré un impressionnant freestyle de 10 minutes sur « Nas Is Like » de DJ Premier sur LA Leakers (Power 106).

