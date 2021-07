Vic Mensa sort la vidéo de sa chanson puissante, “Victory”

rappeur, acteur et activiste de Chicago Vic Mensa a partagé le clip de “Victory”, de son dernier projet, I Tape. Il livre un flux constant de punchlines percutantes sur la piste produite par SG & Just Blaze, tandis que le visuel nous emmène dans une balade avec les gagnants de la chasse au trésor qui ont récupéré cinq bandes I exclusives cachées dans toute la ville de Chicago.

« La victoire est un retour à la forme pour moi », déclare Mensa. « Juste du lyrisme pur et un sample insensé. La vidéo a été tournée à Chicago avec une flotte de motos de sport dans un lamon. Nous avons passé toute la journée à fuir la police.

Le projet de sept chansons se concentre sur les injustices, l’angoisse, les traumatismes et la lutte globale des Noirs, des sujets que Vic ne craint pas. Il met en valeur son lyrisme et ses compétences tout en faisant passer un message plus large. La vidéo “Victory” suit “FR33DOM”, qui a fait sa première sur BET, et “Shelter”, une puissante collaboration avec les poids lourds de la musique Chance The Rapper et Wyclef Jean qui défait le réseau enchevêtré de la pauvreté et de la justice pénale. Vic a interprété les deux disques sur The Late Show With Stephen Colbert avec des images et un symbolisme qui se sont concentrés sur l’appel urgent au changement des chansons.

Vic Mensa a travaillé dur dans le stand et à l’extérieur – faisant connaître l’incarcération injuste de Julius Jones, organisant un événement “Sleep Out Chicago” pour collecter des fonds pour les jeunes sans-abri de la ville, ainsi que des initiatives qu’il a menées par le biais de son organisation à but non lucratif SAVEMONEYSAVELIFE, pour décrocher un rôle d’acteur dans The Chi de Showtime et plus encore.

La I Tape a reçu les éloges de Complex, Hypebeast, Uproxx, XXL et plus encore. Vic a également récemment livré un impressionnant freestyle de 10 minutes sur « Nas Is Like » de DJ Premier sur LA Leakers (Power 106).

En février, Vic Mensa, Flea et d’autres sont apparus sur un Chaîne de diffusion en direct de Vans appelée Channel 66. Le service proposait une variété de contenus musicaux et axés sur le style de vie mettant en vedette des invités et des DJ, notamment Flea, Mensa, Laura Jane Grace, Duckwrth, Japanese Breakfast, Channel Tres, Rosa Pistola, Serena Isioma et le patineur Vans Pro Daniel Lutheran.

Achetez ou diffusez I Tape ici.