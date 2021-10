Vicarious Visions change de nom après la fusion de Blizzard

Image : Activision Blizzard

En janvier, il a été annoncé que Vicarious Visions, le studio célèbre pour son travail sur les remakes de Tony Hawk et toute une bibliothèque d’excellents jeux sous licence, allait fusionner avec Blizzard. Il est maintenant apparu que cette décision d’entreprise signifie que le développeur changera également de nom.

Comme le rapporte Polygon, les employés de Vicarious « avaient initialement l’impression que la fusion signifiait que leur employeur continuerait à fonctionner comme son propre studio », une hypothèse compréhensible à faire étant donné que le nom de la marque est si synonyme de tant de grands jeux.

Mais lors d’une réunion publique mercredi matin, le personnel a été informé que dans le cadre de la fusion, le nom de Vicarious Visions – qui existe depuis la création du studio il y a 30 ans – allait être supprimé. Ce qu’il a changé n’a pas été divulgué, mais puisque Blizzard nomme à peu près tous les studios après la ville dans laquelle il se trouve, alors Blizzard Albany semble aussi bon que n’importe quelle autre supposition.

C’est nul ! Il s’agit d’un studio de développement historique et vétéran, dont le nom est bien connu et évoque toutes sortes de bons souvenirs. Ce n’est que l’année dernière que j’ai écrit un tout sur leurs ports GBA, ce qui nous a donné des versions uniques et appréciées de Jet Set Radio et de Tony Hawk Pro Skater que nous, en tant que civilisation, ne méritions tout simplement pas.

Bien sûr, le changement n’est pas une surprise. Vicarious ne sont pas fusionnés pour qu’ils puissent continuer à faire leur propre truc, c’était avec pour qu’ils puissent être « entièrement dédiés aux jeux et initiatives Blizzard existants », donc aligner leur nom avec cette tâche est parfaitement logique pour l’entreprise si vous êtes quelqu’un qui travaille chez Activision Blizzard et se soucie de l’image de marque.

Là encore, si vous avez travaillé chez Activision Blizzard et que vous vous souciez de la marque, vous avez peut-être des choses plus importantes à vous soucier en ce moment que d’effacer le nom d’un studio que les gens aimaient depuis 30 ans.