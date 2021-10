Vicarious Visions perd son nom dans le cadre de la fusion avec Blizzard

28 octobre 2021 – 10h09

Activision Blizzard supprime apparemment le nom du développeur Vicarious Visions alors que le studio fait partie de Blizzard Entertainment.

Tel que rapporté par Polygon, le personnel de la société a appris cette nouvelle lors d’une réunion publique hier (mercredi 27 octobre), ce qui a surpris certains étant donné qu’ils avaient l’impression qu’ils resteraient un studio séparé. On ne sait pas exactement comment s’appellera Vicarious Visions, bien que les spéculations indiquent que le développeur s’appellera Blizzard Albany d’après la ville dans laquelle il a son siège.

La nouvelle que Vicarious Visions ferait partie de Blizzard a été annoncée en janvier de cette année. Cette nouvelle est venue juste après le remake de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 sur lequel le studio a travaillé. La société a également développé le remake récemment publié de Diablo II: Resurrected.

L’ancien patron de Vicarious Visions – Jean Oneal – est devenu codirecteur de Blizzard, aux côtés du vétérinaire Xbox Mike Ybarra, après la démission du président de la société, J Allen Brack. Cela fait suite à une action en justice déposée par le Département californien pour l’emploi et le logement équitables (DFEH) qui alléguait une culture de travail toxique. Brack était l’une des deux personnes directement nommées dans le procès.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

