Vicarious Visions va changer de nom

Visions indirectes, le studio responsable de la trilogie Crash Bandicoot N. Sane et Diablo 2: Resurrected, pourrait subir un changement de nom, selon un rapport.

Avec la fusion du studio avec Blizzard, Vicarious Visions devrait être nommé sous un autre nom, peut-être Blizzard Albany, ce que pensent de nombreux employés actuels.

S’adressant à Polygon, des membres du personnel du studio ont déclaré au site que le changement avait été mentionné lors d’une réunion publique de l’entreprise hier. S’attendant à continuer à fonctionner comme son propre studio malgré la fusion, les travailleurs ont déclaré qu’un nouveau nom n’avait pas été annoncé, mais il est supposé que le studio s’appellera Blizzard Albany. Cela est dû au fait que Vicarious Visions est situé à Albany, New York et que Blizzard nomme généralement ses bureaux hors site par emplacement.

La plupart des personnes qui ont parlé à Polygon ont déclaré que la nouvelle n’était pas aussi surprenante et que « l’écriture était sur le mur », mais un employé a déploré le manque de transparence concernant le plan d’Activision-Blizzard.

« Pour tous les discours de la direction sur le fait d’être plus transparent en réponse au procès et au fiasco qui en a résulté, le fait qu’ils aient décidé de nous prendre tous au dépourvu avec cela semble aussi loin d’être transparent que possible », a déclaré un employé à Polygon.

Fondé en 1991, les copropriétaires du studio l’ont vendu à Activision en 2005. Lorsqu’il est devenu membre de la plus grande entreprise, il a commencé à travailler sur des ports pour des titres tels que Ultimate Spider-Man, Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy et a développé la série Guitar Hero sur les plateformes Nintendo DS et Wii.

En 2017, il a travaillé sur le portage de Destiny 2 ti PC, a amené Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sur diverses plates-formes, a développé le Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 de 2020 et, plus récemment, a travaillé avec Blizzard sur Diablo 2: Resurrected.

Aujourd’hui, une lettre ouverte du PDG d’Activision, Bobby Kotick, a été publiée avec le patron de l’entreprise, déclarant qu’il demandait au conseil d’administration de réduire son salaire au montant le plus bas que la loi californienne autoriserait pour les personnes gagnant un salaire, qui cette année est de 62 500 $. Il demande également que toutes les primes soient perdues jusqu’à ce que le conseil d’administration ait déterminé que l’entreprise a atteint des « objectifs de transformation liés au genre » et d’autres engagements.

Selon Kotick, cela permettra d’utiliser davantage de ressources disponibles pour aider à investir 250 millions de dollars au cours des 10 prochaines années dans des initiatives qui favorisent « des opportunités élargies dans le jeu et la technologie pour les communautés sous-représentées ».

La nouvelle de la demande de réduction de salaire de Kotick fait suite à la procédure judiciaire en cours entre Activision Blizzard et les agences de réglementation en Californie.