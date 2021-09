Vice : Comment ne pas se faire arnaquer sur le marché de la cryptographie

95% des personnes qui m’ont arnaqué par cryptographie ont fait confiance à un tiers qui les a arnaqués. Cela peut être un nouveau contact sur une messagerie, un nouvel amour sur une plateforme de rencontres, une personne recommandée dans un forum etc. En fin de journée, le nouvel ami l’aide à investir dans le bitcoin puis il s’enfuit avec le bitcoin et arrête immédiatement tous les contacts.

5% se font arnaquer en raison de circonstances techniques comme un virus sur la machine.

Donc, la leçon à apprendre est d’apprendre d’abord comment fonctionne Bitcoin & Co afin qu’aucun tiers ne soit nécessaire pour effectuer des transactions. C’est peer to peer et non peer to bankster to peer.

Si vous lisez ceci trop tard, il est possible de retracer l’escroc jusqu’à des échanges où ses actifs cryptographiques peuvent être gelés. Pour BTC, vous pouvez vérifier le [privacy score](https://btctester.com/bitcoin-privacy-score/) de l’adresse sammers (où vos pièces sont allées). Plus le score est bas, plus les chances de réussite du traçage sont élevées.

Cependant, si un escroc n’a pas encore déplacé les pièces, vous devez être patient et même si vous réussissez à traquer un fraudeur, il existe un risque qu’il vive dans une juridiction ne coopérant pas avec la vôtre. Soyez donc prudent si les agences de récupération vous promettent de récupérer le tout sans connaître et analyser le cas précis. Cela ne peut être évalué que lorsque les forces de l’ordre contactent la bourse pour obtenir l’identifiant de l’escroc ou pour geler tous les actifs disponibles.