VICE World News lance « The Unfiltered History Tour » mettant en lumière les artefacts les plus contestés du British Museum

Le projet offre un aperçu de l’histoire de 10 objets emblématiques exposés au British Museum

VICE World News a lancé un nouveau projet multimédia qui met en lumière les artefacts les plus contestés conservés au British Museum. Le projet intitulé « The Unfiltered History Tour » a été développé en association avec Dentsu Webchutney. Avec un site mobile interactif et une série de podcasts de 10 épisodes, le projet offre un aperçu de l’histoire de 10 objets emblématiques exposés au British Museum. Pour John Montoya, directeur principal, stratégie d’audience et de contenu, VICE Media Group a déclaré : « The Unfiltered History Tour » est un outil pédagogique important pour son public.

«Nous voulons continuer à les éduquer sur les inégalités historiques et modernes qui ont été tissées dans notre vie quotidienne, en utilisant la technologie et les médias sociaux pour débloquer une expérience plus complète. Il y a encore tellement de choses à déballer sur le colonialisme en Grande-Bretagne aujourd’hui : nous espérons que ce projet pourra jouer un rôle dans cette évolution », a ajouté Montoya.

Le projet a été lancé dans le monde mercredi, accompagné d’une activation sociale à travers le réseau de VICE Media Group. Il permet également aux utilisateurs de faire une visite du musée à travers des filtres Instagram et un son immersif. Les artefacts présentés dans The Unfiltered History Tour incluent Rosetta Stone (Egypte), Parthenon Marbles (Grèce), Hoa Hakananai’a (Rapa Nui), Birdman (Jamaïque), Summer Palace (Chine), Gweagal Shield (Australie), Amaravati Marbles ( Inde), Ashurbanipal (Irak), Bénin Bronzes (Nigeria), Akan Drum (Ghana).

« Chaque pays a des attentes spécifiques vis-à-vis du Musée. Et tandis qu’un dialogue sur l’avenir de ces artefacts est en cours, leur histoire n’est pas racontée (dans la visite officielle du Musée) par les voix et les lieux d’où provient l’artefact. Cela devait changer », a déclaré PG Aditiya, directeur de la création, Binaifer Dulani, directeur de la création, Karishma Changroth, directeur des comptes du groupe, Dentsu Webchutney.

Selon eux, le Unfiltered History Tour offre aux habitants des pays d’où proviennent ces artefacts, un moyen de jouer au « guide touristique » et de raconter leur version de l’histoire de leur artefact – à chaque visiteur lorsqu’il est juste en face de celui-ci – dans un manière immersive.

