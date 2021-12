Vicente ‘Chente’ Fernandez, icône de la musique mexicaine, décède à 81 ans

Vicente Fernández, le crooner mexicain débonnaire avec le baryton au beurre dont les rancheras romantiques et les hymnes folkloriques intemporels ont défini le courage et le romantisme de sa patrie turbulente et l’ont élevé au rang d’icône culturelle pour des générations de fans à travers l’Amérique latine et au-delà, est décédé. L’annonce a été faite sur sa page Instagram. La cause du décès n’a pas été communiquée. Il avait 81 ans.

Fernández, qui a donné son dernier spectacle en direct au stade Azteca de Mexico en 2016, a eu divers problèmes de santé ces dernières années, notamment un cancer du foie et de la prostate. En 2013, il a été contraint d’interrompre sa tournée d’adieu après avoir été hospitalisé pour une embolie pulmonaire. À de nombreuses reprises, des informations fictives sur sa mort ont fait surface sur Internet, ce qui a amené le chanteur à un moment donné à publier une vidéo dans laquelle il a déclaré avec humour: « Quand je mourrai, je vous le ferai savoir. »

Mais le temps a finalement rattrapé un interprète qui semblait éternel.

Une chute dans son ranch en août a conduit à une chirurgie d’urgence de la colonne vertébrale dans un hôpital de Guadalajara, suivie d’un séjour de plusieurs mois dans l’unité de soins intensifs qui a nécessité des périodes sous respirateur. Son état s’est amélioré et Fernández a été transféré dans un service hospitalier ordinaire à la mi-novembre. Mais, à la fin du mois, il était de retour aux soins intensifs avec une inflammation respiratoire, selon un communiqué publié par l’équipe médicale du chanteur et publié sur son compte Instagram officiel.

Au cours d’une carrière qui débute aux coins des rues de Guadalajara, le troubadour autodidacte enregistre plus de 50 albums, tous en espagnol, et se vend à des dizaines de millions d’exemplaires, dont près de la moitié aux États-Unis. Il a tourné sans relâche, a créé les thèmes de telenovelas très populaires et a joué dans plus de deux douzaines de films dans les années 70 et 80 – souvent représenté dans son emblématique traje de charro, l’ensemble typique du gentleman éleveur mexicain, avec des sombreros ornés, brodés vestes et pantalons slim.

En 1998, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame – son plus grand prix, a-t-il dit, parce qu’il considérait cela comme un cadeau de ses fans. Mais jusqu’en 2016, l’interprète invétéré était toujours récompensé : Fernández a remporté le Grammy Award de l’album régional mexicain pour l’enregistrement en direct de son dernier spectacle, intitulé « Un Azteca en el Azteca » (Un Aztèque chez les Aztèques).

Doté d’une voix d’opéra et d’un sens majestueux du spectacle, Fernández était réputé pour son mélange de virtuosité musicale et de théâtre époustouflant, de traditions folkloriques et d’attrait pour le marché de masse. Il était largement considéré comme le dernier d’une race, la dernière entrée dans le panthéon mexicain des idoles en matinée. Ses surnoms étaient à juste titre épiques : El Número Uno, le fils du peuple, le roi de la chanson mexicaine. Mais pour ses légions de fans, il était «Chente» – abréviation de Vicente – une présence si omniprésente et de longue date qu’il pouvait, comme un membre de la famille, être invoqué avec un simple surnom.

En fait, Fernández, paré de ses ensembles brodés, avec un pistolet gravé et plaqué or, incarnait le Mexique lui-même – au moins un Mexique plus ancien et idéalisé. Soutenu par un groupe complet de mariachis, il a chanté l’amour et le chagrin, les ranchs et les cantines, l’honneur et le patriotisme, saluant les héros de la classe ouvrière qui étaient sans le sou mais heureux, navrés mais fiers.

Alors que Fernández approchait de son apogée, cependant, le Mexique qu’il représentait a commencé à se défaire. Les années 1990 ont apporté l’Accord de libre-échange nord-américain, les zapatistes et un défilé d’horreurs commençant par les guerres de narco. La mondialisation refaçonnait l’industrie de la musique ; La radio mexicaine en est venue à présenter plus de top 40 américains que de ranchera, les ballades rurales qui étaient le pain et le beurre de Fernández.

Plutôt que d’embrasser les styles contemporains, Fernández a creusé dans ses talons.

« Quand vous êtes un chanteur de ranchera, vous représentez votre pays », a-t-il dit un jour au Times. « C’est un don de Dieu. »

Vicente Fernández, tenant un Latin Grammy du meilleur album de ranchero.

(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

L’exploit le plus important de Fernández est peut-être qu’il a réussi à rester pertinent, en préservant un genre vernaculaire sans être réduit à un acte de nouveauté. Il semblait se réintroduire dans une nouvelle génération chaque décennie sans jamais s’éloigner des fans qui ont fait de lui un titan.

« La façon dont les gens regardent Vicente, il fait partie de leur identité: tant qu’il va bien, ils vont bien », a déclaré à l’époque son promoteur de disques, le vice-président de Sony Discos, Jose Rosario.

Ce rôle a été mis à l’épreuve en 1998, lorsque les ravisseurs ont tendu une embuscade au fils aîné et homonyme de Fernández, Vicente Jr., 33 ans, alors qu’il quittait le ranch de son père à la périphérie de Guadalajara. Pendant près de quatre mois, ils l’ont retenu en otage. Leurs demandes ont grimpé en millions. Pour faire pression sur Fernández, ils ont coupé deux des doigts de Vicente Jr..

Bien qu’il soit désemparé, Fernández a gardé le secret de l’épreuve. Il a refusé de déposer un rapport de police ou d’annuler des concerts. C’était en partie un geste pragmatique ; les ravisseurs l’avaient prévenu de ne pas causer d’ennuis. Mais Fernández avait ses propres raisons de vouloir que le spectacle continue. Il était l’interprète de la vieille école par excellence, un artiste qui vivait pour chanter et chantait pour vivre.

Ce n’est qu’après la libération de Vicente Jr. – indemne à l’exception de ses doigts – que Fernández a publiquement révélé ce qui s’était passé. Malgré le drame, il reste farouchement dévoué à sa terre natale. « Je ne quitterai pas le Mexique », avait-il alors déclaré au réseau Televisa. « De mon pays, ils ne me feront sortir que les pieds les premiers. »

L’histoire a propulsé Fernández dans les gros titres américains, marquant son introduction à de nombreuses personnes dans le monde anglophone. Mais pour des millions de Latino-Américains – y compris ceux vivant aux États-Unis – Fernández était déjà une légende à égalité avec les autres crooners anonymes Elvis et Sinatra.

Vicente Fernández vers 1970.

(Los Angeles Times)

Né le 14 février 1940, Vicente Fernández Gomez a passé ses premières années à Huentitán El Alto, un village rural en périphérie de Guadalajara, où ses parents élevaient du bétail. Un décrocheur de cinquième année, le jeune chanteur a grandi des vaches laitières et des veaux d’accouchement; adolescent à Tijuana, il lavait la vaisselle, cirait les chaussures, s’occupait du bar et posait des briques.

Bien qu’il devienne plus tard un multimillionnaire – avec son propre Learjet et une piscine en forme de guitare – Fernández s’accrochait à son sel de la terre de bonne foi. « Il y a deux sortes de personnes dans le monde », disait-il au public, « les pauvres riches et les riches pauvres ».

La chanson qu’il considérait comme la plus autobiographique — « El Hijo Del Pueblo » (Le fils du peuple), écrite par le légendaire auteur-compositeur-interprète José Alfredo Jiménez — faisait écho à ces thèmes :

C’est ma fierté d’être né dans le plus humble des quartiers,

Loin de l’agitation et de la fausse société.…

Je traverse la vie très heureux de ma pauvreté

Parce que je n’ai pas d’argent, j’ai beaucoup de cœur.

La carrière musicale de Fernández a commencé tout aussi humblement, sans le bénéfice de cours de chant ni de machines à fabriquer des étoiles. À 21 ans, il retourne à Guadalajara et rejoint la foule des mariachis sur la place de l’église San Juan de Dios, où il passe deux ans à chanter pour des pourboires. Plus tard, il a obtenu son diplôme dans le circuit des restaurants, puis une place dans une émission de radio en direct de type Opry. Mais lorsqu’il a auditionné pour son premier contrat de disque, les grands labels de Mexico l’ont traité comme un rube. « Ils m’ont dit que je devrais aller vendre des cacahuètes », se souvient Fernández.

La musique mexicaine, jusque-là, avait été dominée par une succession de cow-boys moustachus, leurs charmes espiègles et leurs voix soyeuses commercialisées comme symboles de l’identité nationale : Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solis. Chacun est mort au sommet de sa carrière et avant d’atteindre l’âge mûr. C’est la perte de Solis – lors d’une opération de la vésicule biliaire, en 1966 – qui a ouvert la porte à Fernández ; en une semaine, il a reçu un appel de CBS Records. Fernández a signé avec le label, qui est devenu plus tard Sony, la société qu’il est resté avec toute sa carrière.

Il devint rapidement célèbre pour son baryton adroit, aussi épais et souple que du mastic. Il pouvait gémir et gémir, glousser et roucouler, laissant souvent tomber son microphone au milieu de la chanson et finissant le couplet dans un rugissement nu. Qu’il se produise dans une fosse de combat de coqs mexicaine ou dans un salon cher de Vegas, il a toujours commencé avec la même promesse : continuer à chanter tant que son public continuerait d’applaudir. Souvent, cela signifiait un marathon de trois ou quatre heures, le laissant baigné de sueur, trempé de baisers et arrosé d’alcool.

C’est le romantique « Volver, Volver » (Return, Return), qu’il a sorti pour la première fois en 1972, qui l’a d’abord propulsé vers la célébrité internationale – une ballade brûlante d’un homme qui aspire à retourner dans les bras de la femme qu’il aime. La chanson est maintenant un incontournable de la chanson latino-américaine (et des réjouissances ivres de fin de soirée), réinventée par une myriade d’actes de mariachis, des chanteurs européens et le groupe Los Lobos, qui a inclus une version rock de la chanson sur des albums et des concerts.

Contrairement aux autres rois de ranchera – dont aucun n’a dépassé la quarantaine – Fernández a passé sa vie au sommet du trône. Au cours de sa carrière, il a remporté trois Grammy Awards et huit Latin Grammys, ainsi que d’innombrables distinctions mexicaines et autres latino-américaines. En 2002, il a été honoré comme personne de l’année par la Latin Academy of Recording Arts & Sciences, organisateur des Latin Grammys.

Pendant des décennies, il a régné comme l’un des artistes les plus rentables de Los Angeles, vendant chaque année une série de spectacles à la Pico Rivera Sports Arena et à l’Universal Amphitheatre. Lorsque sa star hollywoodienne a été dévoilée, un nombre record de 4 500 personnes se sont présentées.

« Il représente le maintien d’une culture, le cœur et l’âme des masses », a déclaré Steve Loza, professeur d’ethnomusicologie à l’UCLA. « Tu veux être fier de qui tu es ? Vous voulez dire à vos enfants ce que c’est d’être mexicain et ne jamais le perdre ? Tout ce que vous avez à faire est d’écouter Vicente.

Son partenaire le plus important tout au long de sa vie était sa femme, María del Refugio Abarca Villaseñor, connue sous le nom de Cuquita, la voisine de Guadalajara qu’il a épousée en 1963 et avec qui il a eu quatre enfants : Gerardo, Alejandra, Vicente Jr. et Alejandro. Ces deux derniers, comme leur père, sont devenus chanteurs – avec le beau Alejandro à la voix de baryton, dont la musique chevauche les styles pop et traditionnels mexicains, atteignant une grande mesure de la célébrité internationale. Alejandro, surnommé « El Potrillo », ou le Colt, rejoignait souvent son père sur scène pour des duos, avec le triste « Perdón », dont les paroles imploraient le pardon d’un être cher, devenant un incontournable.

Vicente Fernández chante avec son fils Alejandro à l’Amphithéâtre Universel.

(George Wilhelm / Los Angeles Times)

Pour ses fans, Fernández semblait parfois sans âge – sa fine moustache et ses longs favoris restant surnaturellement noirs – mais il était parfaitement conscient du temps. Il a pris sa retraite du cinéma en 1991, conscient que son magnétisme à l’écran avait commencé à s’estomper. Mais il est resté une présence scénique magnétique jusqu’à la fin, même lorsque ses mouvements ont été ralentis par l’âge, sa voix creusée par le temps. Lors de son dernier concert au stade Azteca, comme à son habitude, il a brandi un verre de tequila tout en chantant « Volver, Volver », soufflant des baisers à la foule en effervescence.

Fernández a souvent parlé de vouloir que sa vie se termine sur scène, un sentiment qui a inspiré l’une de ses chansons préférées, « Una Noche Como Esta » (Une nuit comme celle-ci) :

Si chanter comme ça

J’ai gagné ton affection,

Je serais heureux si, chantant comme ça,

Un jour, je meurs.

Les chroniqueurs du Times Carolina A. Miranda et Gustavo Arellano ont contribué à cette histoire.