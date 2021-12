Vicente Fernández : 10 chansons incontournables de la légende de la ranchera

Personne ne l’aurait tenu contre Vicente Fernández s’il s’était éteint au début de sa carrière. Après tout, le chanteur avait le poids d’une nation sur lui lors de ses débuts en 1966.

Les trois plus grandes icônes de ranchera du Mexique – Jorge Negrete, Pedro Infante et Javier Solís – étaient décédées au sommet de leur carrière au cours des 13 années précédentes. L’homme qui a écrit leurs plus grands succès, José Alfredo Jiménez, s’enivrait lentement à mort. D’autres stars du genre – Luis Pérez Meza, Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía – étaient populaires mais ne pouvaient pas capturer l’air du temps comme Negrete, Infante, Solís et Jiménez l’avaient fait.

Fernández le ferait. Le titre de son deuxième album, sorti en 1967, a fixé ces attentes dès le départ : « La Voz Que Usted Esperaba ».

La voix que vous attendiez.

Au cours des 40 années suivantes, Fernández a sorti des centaines de chansons qui lui ont assuré sa place de cinquième tête aux côtés de Negrete, Infante, Solís et Jiménez sur le mont Rushmore de la ranchera. D’une certaine manière, il les a éclipsés. Quand nous pensons à l’archétype du chanteur de ranchera – un homme vêtu d’un costume charro étincelant et d’une moustache immaculée dont le machisme passe de la fanfaronnade au pathétique en quelques secondes – nous pensons maintenant à l’homme que les fans appellent simplement Chente.

Ce qui suit est un aperçu de la façon dont Fernández est devenu un autre de ses surnoms – El Ídolo de México. Idole du Mexique. Ce ne sont pas mes chansons préférées de Chente et certainement pas les vôtres, mais elles suivent chronologiquement l’une des plus grandes et montrent ce qui l’a rendu si constamment spectaculaire.

« Tu Camino y el Mío », 1969

Les premiers albums de Fernandez l’ont trouvé essayant de maîtriser sa voix titanesque mais n’ayant pas encore la maturité ou les compétences pour le faire. Considérez-les comme ses années Randy Johnson. Il a commencé à réaliser son potentiel avec cette chanson. « Un tas de souvenirs ingrats/Une lettre que je n’ai pas lue », rugit Chente, tandis que des cornes lugubres soutiennent sa tristesse. Il communique la frénésie dépressive du protagoniste – c’est un gars qui ne peut pas oublier la femme qui l’a quitté et ne sait tout simplement pas comment passer à autre chose – avec un accouchement calme et délibéré. Mais ce qui le pousse au bord de la misère, c’est le refrain, où se joint Felipe Arriaga, l’un des rares chanteurs à avoir été capable d’égaler le baryton de Chente. Ensemble, les deux ont soulevé « Tu Camino y el Mío » (« Your Way et le mien ») à ses sommets et faire savoir au Mexique que Fernández avait une bonne chance d’être à la hauteur de son battage médiatique.

« Volver, Volver », 1972

L’album de 1972 « ¡Arriba Huentintán ! » (« Longue vie à Huentitán! », le nom de la ville natale de Fernández) a été la première grande sortie de Fernández. L’album commence par « El Jalisciense », un hymne galopant aux traits et aux villes de son état natal de Jalisco. Mais le morceau le plus célèbre de « ¡Arriba Huentintán ! » est « Volver, Volver ». Une fois de plus, Arriaga aide son compagnon au refrain de ce pleureur, si déchirant que non moins une autorité mélancolique que Harry Dean Stanton l’a chanté pour l’un de ses derniers rôles au cinéma, dans « Lucky » en 2017. La chanson commence par un orgue en forme de chant funèbre, passe à des cors pleureurs soutenus par de simples et puissants grattements de guitare, et rampe vers l’appel titanique et titanique de « Volver, Volver » – retour, retour. Ce refrain particulier fait maintenant autant partie de l’espagnol mexicain américain du sud de la Californie que « Doyers ».

« El Rey », 1972

Chente a repris quelques chansons de Jiménez – « El Jinete » sur son premier album, « Las Botas de Charro » en 1979 – mais aucune n’était meilleure que celle-ci, un cri de coeur résolument existentiel sur le même thème que « My Way » (que Jose Alfredo a écrit avant Paul Anka – juste en train de dire). « The King » est l’une des rares fois où un chanteur a battu l’interprétation originale de Jiménez, et cela fait tellement partie de la vie mexicaine-américaine qu’il a joué au stade AT&T de Dallas lors d’un match des Cowboys dimanche – et la foule a chanté et applaudi.

« La Ley del Monte », 1975

Bien qu’il soit devenu une royauté mexicaine, Chente a toujours été un garçon de la campagne dans l’âme. Ses chansons sur les chevaux (« El Moro de Cumpas »), les coqs (« Hoy Platiqué con Mi Gallo » – plus à ce sujet dans un peu), et la vie du village l’ont toujours trouvé à son plus exubérant, en particulier dans peliculas campestres – comédies rurales . « La loi de la colline » a été inclus dans la bande originale du film « El Hijo del Pueblo » (« Le fils du peuple ») et raconte l’histoire d’un homme qui avait gratté son nom et celui de sa bien-aimée sur une plante maguey après une nuit de canoodling, seulement pour la voir rompre cette tige quand ils se sont séparés. Le printemps suivant, tous les magueys de la colline ont poussé des tiges qui portaient les graffitis qui déclaraient leur amour éternel, un peu de réalisme magique qui est aussi l’une des grandes révélations de l’histoire de la ranchera.

« Los Mandados », 1977

Chente était un conservateur politique, un partisan de longue date du parti PRI au pouvoir au Mexique, qui a tristement chanté à la Convention nationale républicaine de 2000. Pourtant, c’était quelqu’un qui connaissait bien les luttes de ses fans aux États-Unis et s’émerveillait de leur détermination alors qu’ils tentaient d’entrer dans el Norte, légalement et non. D’où cette pièce de morale cernée d’accordéon, une nouveauté dans la musique ranchera mais utilisée ici pour évoquer la frontière américano-mexicaine, où règne la musique norteño.

Dans « The Demans », Chente assume le rôle d’un mojado – un « wetback » – qui entre et sort librement des États-Unis – « 300 fois, disons », jusqu’à ce que la migra détestée le capture enfin et le frappe. Le personnage de Chente n’a pas seulement peur, il poursuit le gouvernement pour ses abus. À une époque où les immigrés sans papiers sont souvent dépeints comme pitoyables et impuissants, voici un fier et sans vergogne qui se délecte de se moquer de la politique d’immigration américaine et semble encore plus radical aujourd’hui qu’il ne l’était il y a plus de 40 ans.

« Hoy Platiqué Con Mi Gallo », 1986

« Aujourd’hui, j’ai parlé à mon coq » – avez-vous besoin d’un indice supplémentaire sur la country de cette chanson ? Mais ce qui aurait facilement pu être une célébration problématique des combats de coqs (ce que Chente a fait dans d’autres chansons) se transforme plutôt en une critique subtile du sport sanglant et de ses fans. « Pourquoi as-tu si bien pris soin de moi », lui demande le coq de Chente, « si aujourd’hui, tu me jettes à mort ? » Quand Chente accuse un « pari maudit » qui a mis sa vie en danger, le coq en a assez entendu. « Je vais te sauver », dit-il à Chente, et tue rapidement son adversaire, mais pas avant que ce coq ne porte un coup mortel. À la fin, Chente met en garde son auditoire : « Vous ne devriez jamais trahir un ami » – une ligne digne de PETA.

« Mujeres Divinas », 1988

Une ballade lente et sensuelle qui trouve Chente à sa plus métamorphose. C’est un chanteur dans une cantine qui murmure des chansons de lamentation au cœur brisé, soutenu par des trompettes en sourdine et des guitares arpégées lorsqu’un monsieur aux cheveux gris lui demande d’arrêter. Les deux se disputent pour savoir qui a été le plus blessé, puis Chente conclut: « Femmes, ô femmes divines / Il n’y a rien d’autre à faire que de les adorer. » Il le répète à la fin, et conclut par un sanglot surprenant — le macho vaincu.

« Perdon », 1993

Fernández a enregistré des duos avec tout le monde, de Vikki Carr à Celia Cruz, mais son plus grand partenaire était son fils Alejandro, surnommé « El Potrillo » – le poulain, un fils avec une voix presque aussi puissante que celle de son papi. Dans ce morceau d’excuse – enregistré à l’origine en direct pour l’album « L’astima Que Seas Ajena », puis repris des années plus tard – le père et le fils s’affrontent rugissement pour rugissement avant qu’Alejandro ne recule pour laisser son père avoir le solo. A mi-parcours de la version live, le public applaudit et un Chente visiblement heureux proclame : « C’est mon fils ! avant de lui crier « Viens ici! » et en disant à la foule « très beau… quel étalon ! »

« Me Voy a Quitar de En Medio » 1998

Les chansons de Chente étaient suffisamment emblématiques pour qu’il ne se démode jamais, mais sa carrière a trouvé un second souffle à la fin des années 1990 grâce à des chansons à thème pour briser les telenovelas. Ce sous-genre a commencé avec « Je vais sortir du milieu » de « La Mentira » (« Le mensonge »), un favori de ma défunte mère. Je me souviens encore de l’excitation initiale du générique d’ouverture: cela a vu un ancien Chente monter à cheval devant une hacienda aussi élégante que jamais. Sa voix ne parvient plus à frapper les aigus comme avant, mais maintenant il trouve que son vibrato délivre des notes sensibles mieux que jamais, vieillissant comme un fin añejo.

« Estos Celos », 2007

Peut-être le dernier véritable chef-d’œuvre de Chente, cette chanson l’a trouvé couvrant un autre auteur-compositeur-interprète légendaire, Joan Sebastian. Avec un début inhabituellement ensoleillé ponctué de cuivres chauds et de guitares scintillantes, suivis de pauses musicales soudaines et d’une ruée de grattements de guitare, « These Jealousies » a montré un maître qui n’a jamais eu peur d’expérimenter jusqu’à la fin. Il devient lentement une constante du répertoire mariachi, rejoignant toutes les chansons ci-dessus et des dizaines d’autres.