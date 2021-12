Vicente Fernández, 81 ans, décède : de quoi est-il mort ?

. Le chanteur Vicente Fernández donne le coup d’envoi de la cérémonie d’ouverture des XVIes Jeux panaméricains au stade Omnilife le 14 octobre 2011 à Guadalajara, au Mexique.

Le monde de la musique pleure la mort du « Charro mexicain ». À l’âge de 81 ans, le chanteur de ranchera Vicente Fernández est décédé. Son état de santé s’est dégradé et malheureusement son décès est survenu le dimanche 12 décembre 2021 à 6h15 à l’Hospital Country 2000 de Guadalajara.

Cela a été confirmé par une publication sur leur compte Instagram, qui indiquait que le chanteur était décédé :

« Repose en paix M. Vicente Fernández. Nous avons le regret de vous informer de son décès le dimanche 12 décembre à 6h15. Ce fut un honneur et une grande fierté de partager avec tout le monde une belle carrière musicale et de tout donner pour son public. Merci de continuer à applaudir, merci de continuer à chanter. #ChenteSigueSiendoElKing «

Vicente Fernández Gómez est né le 17 février 1940 dans la ville mexicaine de Huentitán el Alto, Jalisco.

Qu’est-ce qui a conduit à la mort du Charro de Huentitán ?

Rappelons qu’en août dernier, le lundi 9 exactement, les médias rapportaient que l’interprète de ‘Femmes divines’ avait subi un accident domestique qui l’avait conduit aux urgences hospitalières, et que les médecins l’avaient soumis à des soins intensifs, en raison de une blessure cervicale à la colonne vertébrale qui l’empêchait de respirer.

La famille a confirmé la nouvelle dans un communiqué, expliquant que le Mexicain Charro avait subi une blessure à la colonne vertébrale lorsqu’il est tombé dans sa chambre et a heurté le bureau. À partir de ce moment, la famille Fernández a décidé de ne pas donner plus de détails sur l’état du patriarche, invoquant sa gravité mais dans un état stable.

En fait, à l’époque, Vicente Fernández Jr., le fils aîné du chanteur mexicain, avait déclaré que son père était encore à moitié sous sédatif et stable. « Il est semi-sédatif et suit son traitement, il est conscient. Les thérapeutes disent qu’il réagit bien », a-t-il déclaré en sortant de l’hôpital.

Jouer

Vicente Fernández – Un Millon De Primaveras Vidéo officielle de Vicente Fernández de sa chanson ‘Un Millon De Primaveras’. Cliquez ici pour écouter Vicente Fernández sur Spotify : smarturl.it/ViFeSpot?IQid=ViFeUMP Inclus dans Forever. Cliquez ici pour acheter le morceau ou l’album sur iTunes : smarturl.it/ViFePSiTunes?IQid=ViFeUMP Google Play : smarturl.it/ViFeUMPplay?IQid=ViFeUMP Profitez de plus de musique de Vicente Fernández ici : smarturl.it/ViFeStream?IQid = ViFeUMP Plus de Vicente… 2011-03-07T07: 12: 44Z

Comment s’est passé l’état de santé des Charro, au cours de ces mois ?

Selon Encancha México, l’information contenue dans l’un des rapports médicaux du chanteur Vicente Fernández était que son processus de rétablissement était très lent et avait limité sa qualité de vie.

« Maintenant, il est continuellement dépendant de soins de santé spécialisés. » Un rapport rendu le 6 septembre, un mois après son hospitalisation, rapportait que son état était stable et avec une évolution stationnaire.

En outre, ils ont signalé que Don Vicente Fernández était toujours en soins intensifs, éveillé, avec une trachéotomie et qu’il était alimenté par un tube. Ils ont annoncé que la reprise de leur mobilité serait très lente.

Le 14 septembre, l’interprète du ranchero était toujours en soins intensifs et recevait tous les soins dont ses maux avaient besoin. Cependant, son état neurologique a été signalé comme « éveillé ». Ils ont révélé qu’il était en communication avec sa famille et son équipe médicale.

Deux mois après son hospitalisation, le rapport médical indiquait qu' »il était toujours en réanimation et sous surveillance médicale rapprochée ».

Le 20 septembre, le constat est resté le même : un état de santé stable, avec assistance respiratoire, ses voies respiratoires étant enflammées par le processus ventilatoire prolongé.

De plus, « le processus de récupération dérivé des dommages causés à ses nerfs périphériques est très, très lent ». Les spécialistes ont dit à l’époque.

Le lundi 11 octobre, dans lequel les spécialistes révélaient que le chanteur dépendait de soins particuliers, et qu’en raison de sa lente progression, il n’avait pas montré de changements transcendantaux dans son état de santé.

Puis le 5 décembre, il a été signalé que le chanteur avait une inflammation des voies respiratoires.

« M. Vicente Fernández a présenté ce week-end une inflammation de ses voies respiratoires inférieures, pour laquelle il a de nouveau dû poursuivre l’assistance respiratoire, l’ajustement de sa médication et il a été transféré en soins intensifs pour maintenir une plus grande vigilance en cas de toute éventualité », dit le communiqué.

La dernière partie médicale de Fernández était que le chanteur était sous sédation et que son état de santé était de plus en plus critique.

« M. Vicente Fernández a présenté ces dernières heures une aggravation de son état de santé. Vous avez une inflammation accrue de vos voies respiratoires inférieures et une assistance respiratoire accrue. La sédation était nécessaire pour maintenir le confort. La prise en charge multidisciplinaire se poursuit. Son état est aujourd’hui critique. Prévisions très réservées ».

« Mon père est fatigué », a déclaré Vicente Fernández Jr.

Quelques heures avant que la malheureuse nouvelle ne soit connue, son fils Vicente Fernández Jr., a déclaré aux caméras de la presse locale, à sa sortie de l’hôpital Country 2000 de Guadalajara, que son père était dans un état de santé grave.

« C’est sérieux, c’est délicat. Nous sommes tous en prière », a déclaré Vicente Fernández Jr. à TV Azteca le vendredi 10 décembre.

« La famille… mon père… nous vivons un moment très délicat. J’ai appris que l’amour et l’affection sont médicinales. Je veux que nous envoyions ensemble des applaudissements très forts, mais très forts pour M. Vicente Fernández. Nous en avons vraiment besoin. Nous allons avoir besoin de beaucoup de vos prières et de vos bonnes ondes. Merci à toutes ces personnes qui ont été bouleversées, famille, amis, fans, pour avoir écrit, pour avoir donné de bonnes vibrations et souhaité que mon père se rétablisse. Nous sommes dans un moment très critique et difficile, mais nous attendons beaucoup car nous croyons beaucoup en Guadalupana et en Dieu. Nous nous attendons à un grand miracle », a ajouté l’un des fils de ‘Chente’.

Camila et América Fernández sont venues à l’hôpital Country 2000 pour voir leur grand-père Vicente Fernández, entre larmes et très affligé, la chanteuse s’est limitée à répondre « Je voudrais aller mieux ». pic.twitter.com/Jgvei6Aypf – TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 10 décembre 2021

Bien que les milliers de fans du chanteur aient été bouleversés par les nouvelles et les rumeurs qui ont assuré la mort de Fernández, ils disent aujourd’hui au revoir à l’idole mexicaine, après avoir confirmé la triste nouvelle de sa mort.

Enfin, selon le portail Celebritynetworth, le chanteur a une fortune nette de 25 millions de dollars, grâce à ses albums, tournées et films. Fernández a enregistré plus de 50 albums.

LIRE LA SUITE: Dylan Harrison: un policier de Géorgie tué par balle