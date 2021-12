Vicente Fernández a reçu la visite d’un prêtre à l’hôpital

Vicente Fernández et la visite qui a fait trembler tout le monde | PA

Les représentants des différents médias ont frémi pendant leur garde à l’extérieur de l’hôpital où se trouve Don Vicente Fernández après avoir réalisé qu’une personne importante arriverait à l’endroit pour lui rendre visite, un prêtre.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, après que les médecins aient alerté la famille pour qu’elle soit réunie et à l’affût car tout pouvait arriver dans les prochaines heures avec le célèbre, qui a également rencontré à l’hôpital, était un père.

On dit que le prêtre est un ami de Vicente Fernandez Gomez et qu’il a été emporté par les camions de la famille Fernández Abarca comme une demande que le chanteur mexicain avait formulée avant d’entrer en soins intensifs.

Cela peut vous intéresser: Carmen Salinas n’a terminé que l’école primaire, ils révèlent la situation

D’après ce qu’ils partagent, Vicente Fernández ne peut pas encore parler ; Cependant, ils ont trouvé d’autres moyens pour l’idole mexicaine de communiquer depuis qu’il est éveillé et c’est alors qu’il était sorti d’une thérapie intensive qu’il a donné des instructions sur le moment où ils devaient amener un prêtre.

Divers médias ont pris l’arrivée du représentant de Dieu comme un mauvais signe, ce qui reviendrait à dire que l’état de santé d’El Charro de Huentitán n’aurait présenté aucune amélioration ou pire, cela aurait été encore plus compliqué.

Vicente Fernández et la visite qui a fait trembler tout le monde. Photo : AP.

La famille du chanteur et acteur n’a pas partagé plus de détails sur la santé du célèbre, ils se sont limités à la déclaration qui est sortie mardi dernier, après que la rumeur selon laquelle Vicente Fernández était retourné aux soins intensifs est devenue virale.

La famille Fernández Abarca n’a eu d’autre choix que de confirmer la situation sanitaire difficile de la star en partageant une déclaration médicale qui indique une inflammation des voies respiratoires inférieures qui l’aurait obligé à lui apporter un soutien pour respirer à nouveau.

Les experts ont donné plus de détails en assurant qu’il était nécessaire de modifier la médication, que son cœur et ses organes gastro-intestinaux sont corrects et qu’il présente une légère inflammation des voies urinaires, une situation qu’ils traitent également.

Depuis mardi dernier, on a dit que Vicente Fernández Il aurait contracté une pneumonie sévère mettant sa santé et surtout sa vie en danger ; raison pour laquelle les médecins auraient demandé à la famille d’être au courant de la situation du patriarche de Los Tres Potrillos et unie à cette époque, car tout pouvait arriver. Rappelons que le chanteur est hospitalisé depuis quatre mois.