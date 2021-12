Vicente Fernández a-t-il prédit son départ ? avec votre tournée d’adieu ?

Vicente Fernández a-t-il prédit son départ ? Avec sa tournée d’Adiós | .

C’était en 2014 lorsque Vicente Fernández a décidé de faire sa dernière tournée avec des artistes, dans laquelle il avait l’intention de dire au revoir à tous ses fans dans Mexique Oui Etat Uni après avoir chanté pour eux pendant plus de 40 ans et fait qu’il est un homme que vous placerez au sommet de la musique mexicaine Oui break.

A ce moment, le Charro de Huentitán était prêt à donner le dernier aurevoir dans celle-ci tour, c’est pourquoi certains utilisateurs considèrent que c’était peut-être prédire ce qui lui arriverait maintenant le 12 décembre 2021.

Le célèbre interprète a décidé de mettre cette fin à sa carrière sur scène lors d’une tournée au cours de laquelle il a eu l’occasion de visiter de nombreuses villes de la République mexicaine et des États-Unis, il a même eu un dernier concert au stade aztèque où il donnait les billets à leurs fans.

Le natif de Jalisco a commencé la tournée en 2014, mais pour des raisons de Santé a décidé de le mettre en pause à plusieurs reprises, mais ce n’était pas un obstacle pour le conclure en 2016, un adieu qui a duré deux ans mais qui fonctionne parfaitement pour les personnes qui voulaient l’entendre.

« J’ai profité de ma maison, de ma famille et de travailler sur mes disques. Maintenant que je me sens en très bonne santé, je veux dire au revoir aux villes où je n’ai pas eu l’occasion d’être lors de ma tournée d’adieu », ont-ils déclaré aux médias.

Rappelons qu’en ce qui concerne ses adieux, il a été rapporté que « El Charro » transfère les trois poulains au ranch, qui sera ouvert ou public, en particulier dans le lieu du spectacle appelé « Arena Vicente Hernández Gómez » ou Arena VFG, où se déroulera un hommage à lui à partir de 17h.

Cette information est officiellement arrivée et a déjà été communiquée aux différents médias chargés de faire connaître ce dernier au revoir à « El Rey de los Palenques » dans lequel ses fans et tous ceux qui peuvent entrer dans la salle Ils se rassembleront pour l’honorer et tirer lui comme il le mérite.

Cependant, les funérailles seront privées et réservées aux personnes proches et à la famille bien sûr, qui auront lieu demain à midi à partir de cette cérémonie et feront également leurs adieux respectifs en privé.