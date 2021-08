Vicente Fernández a une grande fortune, qui en héritera ? | Réforme

Après 52 ans d’expérience dans le milieu artistique, Vicente Fernández, a accumulé une grande fortune, aussi le “chanteur mexicain“, originaire de Huentitán, El Alto, Jalisco, a formé une grande famille. Qui seront ses héritiers ?

Au milieu de la forte crise sanitaire à laquelle Vicente Fernández est confronté, ces derniers jours, une rumeur a émergé selon laquelle il aurait déjà un testament adressé à l’un de ses descendants.

Comme il transcende, Vicente Fernández, a une fortune millionnaire de 25 millions de dollars. Montant équivalent à 499 millions 982 mille 500 pesos mexicains, sans compter les bénéfices que l’interprète de “La Ley del Monte”, a obtenus grâce à des redevances et des parrainages.

Ceci, selon le site “Web Celebrity Net Worth”, qui divulgue des détails sur la valeur nette de diverses personnalités, sur la base d’informations publiques ou de leurs représentants, dans le cas du chanteur ranchero.

Ils assurent, Vicente Fernández Gómez, aurait agi à l’avance depuis longtemps, cela, depuis que ses problèmes de santé ont commencé, il a décidé de témoigner de ses atouts pour réduire le poids et inquiéter ses proches.

La première fois je penserais “Chente« C’est en sa femme, qui révèlent-ils, qu’elle est bien protégée face à un départ soudain, cependant, il a également inclus ses enfants et petits-enfants.

Comme les familles de ses enfants, au nom de Vicente Fernández Jr., les petits-enfants qu’il “Charro de Huentitan“Il a contemplé sont: Ramón, Sissi, Fernanda et Vicente Fernández IV.

Du côté de son autre fils, c’est-à-dire Alejandro Fernández, plus connu sous le nom de “El Potrillo” se trouvent ses petits-enfants, América, Alex, Valentina, Emiliano et Camila Fernández, qui a même donné sa première arrière-petite-fille à l’interprète de “Por tu m @ldito amor “, Cayetana.

L’artiste lui-même de 81 ans, marié à María del Refugio Abarca Villaseñor, « Doña Cuquita », a été classé comme un homme extrêmement « prévoyant ».

Je suis un homme prudent, tout ce que j’ai appartient à mes enfants et à mes petits-enfants, et j’ai laissé une petite partie pour ma femme et moi, pour ne pas avoir à leur demander quand je suis absent.

Si ma femme part la première, avec cet argent, je n’aurai rien à demander à personne. Je suis un homme qui pense cela maintenant et dans l’avenir, a-t-il dit un jour.

Cependant, on ne sait pas quel pourcentage il laisserait à Maria del Refugio Abarca Villaseñor, sa femme, et quelle part de sa fortune correspondra à ses enfants avec tout et à leurs nombreux descendants.

Pourtant, en 2019, le magazine TvNotas a publié dans l’une de ses notes controversées que le patriarche de la famille Fernández Abarca aurait enlevé son plus jeune fils, “Le poulain“, de sa volonté, compte tenu du fait que ses excès et ses attitudes ne l’auraient pas rendu très heureux, soulignent-ils.

Vicente Fernández qui a fait ses débuts sur Televisa lorsqu’il a interprété le tube musical “Volver, Volver”, qui l’a catapulté vers une renommée internationale, et l’a amené à figurer en 1991 dans “El Sinatra de las Rancheras”, par The Houston Chronicle.

L’acteur de cinéma, connu pour sa participation à diverses productions telles que “El arracadas”, “Sinvergüenza, pero honrado”, “Entre compadres te veras”, “El albañil”, “El Coyote y la gruca” pour n’en nommer que quelques-uns.

Le soi-disant “fils du peuple” était une figure consacrée du spectacle pour l’année 1970, d’autres compositions telles que “Les clés de mon âme”, “Que te va bonito”, (de José Alfredo Jiménez) ont consolidé sa carrière .

L’entrepreneur musical a commencé sa carrière en 1965 lorsqu’il a auditionné pour la première fois à XEW-AM et un an plus tard, il a signé son premier contrat avec Sony Music, où il a enregistré les paroles de ses premiers tubes, dont “Perdóname”, ” Cantina del barrio “, et ” Votre chemin et le mien “.